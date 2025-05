Balesetek keletkeztek a baloldali hanyagságból Óbudán

– Alapvetően még mielőtt letartóztatták volna Kiss László (DK) polgármestert, már akkor is számtalan olyan hiba és elmaradás volt a III. Kerületben, amivel foglalkozni kellett volna. Azt is el kell mondani, hogy amióta Kiss alpolgármesterei vezették az elmúlt kilenc hónap alatt a kerületet, addig ez a helyzet még rosszabb lett – foglalta össze Gyepes Ádám, a Fidesz -KDNP helyi képviselője a mostanra kialakult helyzetet Óbudán. Történt ugyanis, hogy több megelőzhető baleset is bekövetkezett a kerületben, amelyek egyértelműen a városüzemeltetési hiányosságokra vezethetőek vissza.

Például a hivatal tudott arról az elkorhadt Csillaghegyen lévő fáról, amelynek az egyik óriási ága rázuhant egy mozgásban lévő autóra.

A Flórán téri aluljáróban egy kétéves kisgyermek törte össze magát a miközben a kismotorjával felborult az egyik elöregedett, beszakadt lefolyórácson. A helyi közösségi csoportban lévő beszámoló szerint a gyermek álla és orra sérült meg, mentőt kellett hívni hozzá. Nyilván az utóbbi fővárosi hatáskör, de jelzést tehet a helyi önkormányzat. Ez csak a problémák töredéke, ami balesethez vezetett.

– Úgy tűnik a városvezetésére felkért alpolgármesterek nem tudták ellátni a feladataikat. Teljesen gazdátlan volt a kerület az elmúlt kilenc hónapban. Mostanra olyan tragikus állapotba került a városrész, mint még soha a legkisebb dolgoktól kezdve a komolyabb problémákig.

A Mátyás király úti faág-leszakadásos baleset megmutatja azt, hogy az önkormányzat hogyan áll a városüzemeltetési feladatokhoz, tudtak róla, de nem tettek semmit.

Óriási szerencse, hogy az autóban ülőknek nem lett bajuk, viszont az autót totálkárra törte a fa. Tudjuk jól, hogy egy hónappal ezelőtt bejelentették a korhadt, életveszélyes fát, de nem történtek lépések a veszély elhárítására. Majd be is következett a baleset – magyarázta a kormánypárti képviselő, akihez megszámolhatatlan panaszáradat érkezik nap, mint nap a kerület állapotára.

– A lakók bejelentik az önkormányzat felé, hogy kátyú van az utakon, magas a fű, szemetes a közterület, vagy éppen, hogy rossz állapotban vannak a fák, de visszafelé jelzés nem történik. Még annyi sem, hogy fogadtuk panaszát. Rengeteg kátyú és olyan útszakasz van Óbudán és Békásmegyeren is, ahol az burkolatokat javítani kéne. Ilyen például a Papírgyár utcában lévő óriási kátyú, nagyjából már fél éve vár javításra. Ott is jelezték a lakók – sorolta a városüzemeltetési hiányosságokat az önkormányzati képviselő.

A hónapok óta elmaradt kaszálásokat is nemrég kezdték el, Óbuda területének nagy részén le tudták vágni a füvet.

Olyan helyszínek voltak, ahol nyakig ért a gaz, mert nem indították el időben a kaszálást. Gyepes Ádám kitért arra, hogy az ezüsthegyi drogproblémát is most kezdi az önkormányzat komolyabban venni, holott évek óta jelzést adnak arról, hogy cselekedni kellene.

– Kimentünk Szentkirályi Alexandrával és bemutattuk, elmondtuk a III. kerületi baloldali vezetőknek, hogy tenni kell valamit, hiszen ott komoly drogprobléma van, iszonyatos mennyiségű szemét, hajléktalanok költöznek be, és nem kezelték ezt a problémát évek óta.

Végre valami elindult, és az otthagyott üresen álló házakat, amibe a drogosok is beköltöztek, elkezdték lebontani.

Meglátjuk, mennyi időn belül tudják tényleg kezelni ezt a problémát – mondta el a kormánypárti képviselő.

Kiss László polgármester néhány hete szabadult a börtönből, jelenleg szabadlábon védekezhet, egyelőre bejárhat a hivatalba is dolgozni, sőt tehet egy nagy sétát a kerületben, hogy az állapotokat felmérje.

– Valamit most változtatnia kell a polgármesternek, mert ha nem tud változást előidézni, akkor mondjon le és legyen Óbudának egy olyan vezetője, aki változást tud hozni és helyre tudja állítani a dolgokat. Ha lecserélné a városüzemeltetésért felelős alpolgármestert, akkor az egy egyértelmű beismerés lenne, hogy ő olyan emberekkel vette körül magát, akik alkalmatlanok erre a feladatra. A Fidesz-frakcióval korábban felszólítottuk az alpolgármestert a lemondásra a kialakult állapotok miatt – emlékeztetett Gyepes Ádám, aki zárásként elmondta:

elegük van a III. kerületi lakosoknak abból, hogy folyamatosan arról szólnak a hírek, Óbuda milyen károkat szenvedett. Sok, hogy mindig a korrupciós ügyekről kell beszélni, és nem arról, milyen fejlesztések fognak következni az elkövetkezendő időszakban.

– Nem is normális az a helyzet, ami most van, Óbudán ilyen méltatlan időszak sohasem volt még – zárta a beszélgetést Gyepes Ádám.

Borítókép: Óbudai kátyút mutatnak a lakók Gyepes Ádámnak (Fotó: Facebook/Gyepes Ádám)