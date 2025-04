Elképesztő állapotok a III. kerületben – Óbuda egy része a no-go zónák szintjére süllyedt

Enélkül, nagy valószínűséggel, az önkormányzat nem hozakodott volna elő a területfejlesztési elképzeléseivel. A 2025. március 21-i közleményükben azt ígérték, a városvezetés elhordatja a szemetet, az illegális épületeket lebontatja és kiépíti a kamerarendszert is. Ahogy Burján Ferenc alpolgármester fogalmazott: „egységes, átfogó kipucolás” valósul meg a tavaszi hónapok során.

Van azonban egy bökkenő: a lakosok a városvezetésnek egyre kevésbé hisznek. Lassan elveszítették a reményüket az önkormányzat egyre nyilvánvalóbb alkalmatlansága miatt.

Nem hiszek az ígéretben. Ez legalább a harmadik a sorban. Az a legborzasztóbb, hogy az ezüsthegyi drogosok Békásmegyerre járnak le. Van, hogy a lépcsőházakban töltenek pár napot, vagy az utcán randalíroznak. Azt csinálják, hogy összeszedik a szemetet és felhozzák a hegyre. Itt kiválogatják a fát és a fémeket, eladják, amit lehet. Gyakran bontanak el lécházakat is a vas miatt. Az ebből befolyó pénzüket fordítják kábítószerre, amit részben itt fenn fogyasztanak el

– fejezte ki a csalódottságát az egyik lakó.

Tekintve, hogy a városvezetés már sokadjára ígér átfogó megoldási intézkedéseket, amikből aztán semmi sem lett, a lakosok felháborodása nagyon is érthető és indokolt. Pár hónap múlva kiderül, Burjánék mit tartanak be az ígéreteikből. Ahogy az is biztosra vehető, a kerületben élők türelme sem tart a végtelenségig.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Szecsődi Balázs/Metropol)