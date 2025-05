Zöldebb lett az Egyetem tér, szinte mindent felújítottak

– Azon dolgoztunk, hogy a korábbinál zöldebb, árnyasabb, de legfőképpen barátságosabb, élhetőbb környezetben adjunk teret a belvárosiaknak a találkozásokra, megpihenésre, időtöltésre – fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere az Egyetem tér megújítását ünneplő rendezvényen. Az ünnepségre már kizöldült a 21 új fa a Belváros legújabb terén, ahol koncertekkel, PrintCikli hagyományos ismeretterjesztő nyomtatással, lufihajtogatással, édes és sós finomságokkal várták az érdeklődőket

Az Egyetem tér megújulása újabb bizonyítéka annak, hogy a zöldítés, a fenntarthatóság és a közösségi terek minőségi fejlesztése nem csupán lehetőség, hanem valóság a Belvárosban

– közölte Belváros önkormányzata.

Forrás: V. kerületi önkormányzat

Ezúttal az Egyetem teret újították meg 21 új fával az élhetőbb, fenntarthatóbb belvárosi környezet megteremtése érdekében. A cél az volt, hogy egy klímatudatos és egyben közösségbarát városi környezetet hozzanak létre a zöldfelületek arányának növelésével, korszerű infrastruktúrával és találkozásra alkalmas kialakítással.

A zöld és környezettudatos szemléletmód a belvárosi fejlesztések során sok esetben a közterületek átfogalmazásához vezet.

Az Egyetem tér fejlesztésével is egy olyan változatos, hangulatos térrendszert hoztak létre, amelyben egyaránt megtalálhatók tágabb és meghittebb, kisebb terek, amelyek találkozóhelyként is működnek. A tér nyári klimatikus viszonyait remélhetőleg jelentősen javítja a 21 új fa elültetése, amelyek közül három már az ültetéskor is 8-10 méter magas, koros, várostűrő példány.

Az önkormányzat közlése szerint a fákat kis csoportokban vagy szoliter formában alakították ki, valamint ültettek egy fasort is. Az árnyékot adó lombkoronák és a párologtató felületek pedig már az első nyáron várhatóan kedvezően hatnak majd a mikroklímára. A fákat a Belvárosban már jól ismert és alkalmazott gyökérmenedzsment-rendszerek (Stockholm vagy gyökércellarendszer) alkalmazásával ültették el. Ezek a rendszerek a fák számára biztosítják az egészséges gyökérfejlődést és a hosszú életet, míg a Stockholm faültetési rendszer a csapadékvíz helyben tartását is segíti.

A kivitelezés során a fákat automata öntözőrendszerrel, talajnedvesség-érzékelőkkel és csapadékbevezetéssel is ellátták, így mindig megfelelő mennyiségű öntözővíz jut a növényeknek.

A téren korábban is itt álló két fa gyökérzónáját feltárták, a talajt cserélték és integrálták őket a korszerű öntöző- és talajélettani rendszerbe. A fák törzsének védelme érdekében a faveremrácsok mellé új típusú, acélból készült törzsvédő rácsokat helyeztek el, kifejezetten a térre tervezve. Az új típusú védőrács remélhetőleg megóvja a fákat a sérülésektől, amelyeket például kerékpárok odatámasztása vagy a kutyák vizelete okozhat. A téren korábban is meglévő ülőkockák mellé további 14 újat helyeztek el, így immár 78 ülőfelület szolgálja a megpihenést, a közösségi életet és a jóízű beszélgetéseket az Egyetem téri fák árnyékában.

Megújították továbbá a forgalomtechnikai elemeket és úttartozékokat is, a közműkiváltással járó munkák után pedig tartós, kötött ágyazatú útpályaszerkezetet készítettek. A tér déli részén egy korszerű, vandálbiztos, szenzoros és energiatakarékos kutyabarát ivókutat is telepítettek, amely tovább növelte a tér használati értékét.

Sorra nyeri a díjakat az V. kerület

Az Egyetem tér megújítása szervesen illeszkedik Belváros – lassan már 700 új fa elültetésénél járó – zöldfejlesztési stratégiájába: a Podmaniczky tér vagy az Arany János utca, a Bástya park és a Hild tér látványos zöldítése után ismét egy látványos közterület-fejlesztés valósult meg. Belváros önkormányzatának fejlesztései már számos szakmai és közösségi elismerésben részesültek: ilyen például a nemzetközi szinten is jegyzett BIG SEE Architecture Award, a Virágos Magyarország fődíja, a már három alkalommal elnyert Településfejlesztési Díj, a két alkalommal is elnyert Településindex díj, az Építőipari Nívódíj és Építőipari Nívódíj elismerő oklevél, a főváros önkormányzatának Építészeti Nívódíj dicsérete, valamint az innovatív faültetési módszerek alkalmazásáért kapott elismerő oklevél.

