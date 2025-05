Meghalt a Netflix gyereksztárja

Tragikus hirtelenséggel, 11 éves korában elhunyt Millena Brandão brazil gyerekszínész – számolt be róla a TMZ. A kislány a Netflix népszerű „Kölykök az utcáról” (eredeti címén Sintonia) című sorozatában szerepelt, és már más produkciókban is feltűnt.

Millena halálát szülei, Thays és Luiz Brandão jelentették be a közösségi médiában. Elmondásuk szerint a kislány április 24-én kezdett rosszul lenni: fejfájással, lábfájdalommal, kimerültséggel és étvágytalansággal küzdött. Kezdetben dengue-lázra gyanakodtak az orvosok, azonban a későbbi vizsgálatok agydaganatot mutattak ki.

Állapota gyorsan romlott, és többször visszakerült a kórházba. Szülei beszámolója szerint a szíve összesen 13 alkalommal állt le, a légzése is többször leállt, majd végül az orvosok agyhalált állapítottak meg.

Millena édesanyja megható posztban búcsúzott lányától: „A közösen eltöltött emlékek örökké velem maradnak, és sosem felejtem el azt az örömöt, amit másoknak adtál.”

A fiatal színésznő legismertebb szerepe a „Kölykök az utcáról” című sorozatban volt, de játszott a The Childhood of Romeo and Juliet című brazil szappanoperában is. Halála a brazil és a nemzetközi filmvilágot is megrendítette.