Még létezik a rabszolgamunka, de már bűncselekménynek számít

Egy 59 éves sárkeresztúri férfi ellen folytat eljárást a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság – számolt be róla a Duol. A vád emberkereskedelem és kényszermunka bűntette.

A vádlott akarata ellenére dolgoztatott egy kiszolgáltatott helyzetben élő idős férfit.

Az idős férfinak a hosszú ideje tartó kényszermunka tönkretette az egészségét, ahogy anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe került.

Az elkövető a rabszolgamunka mellett az áldozat nevére vásárolt árucikkeket és szolgáltatásokat, de fémhulladékot is adott el az idős nyugdíjas adatait felhasználva. A bántalmazott és megfélemlített idős férfi lakása is leamortizálódott a hosszú évekig tartó kényszermunka alatt, a pénzhiány miatt a közműszolgáltatásait is kikapcsolták.