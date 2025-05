Brutális törés: ezért ne engedjünk egyszerre több gyereket trambulinba + fotók

Egyetlen nap alatt négy trambulinsérült gyereket kellett ellátni a Heim Pál Gyermekkórház sebészetén – hívta fel az intézmény Facebook-bejegyzése alapján a Kemma. A kórház röntgenképen megmutatta, milyen az, amikor a combcsont bánja az önfeledt ugrálást. A poszt szerint „nem ritka, ha több gyerek ugrál egyszerre, nincs biztonsági háló vagy megfelelő felügyelet.” A figyelmeztetés egyértelmű: a trambulin nem játék, ha nem használják biztonságosan.

A Heim Pál Gyermekkórház orvosai arra figyelmeztetnek, hogy akár combcsonttörés is lehet a féktelen játék vége (Forrás: Facebook/Sebészek a Gyermekekért Alapítvány)

Hasonló tapasztalatokról számolt be a hírportálnak Bense Tamás esztergomi gyermekorvos is, aki szerint a trambulinsérülések többsége nagy energiájú trauma, amely akár hosszú hónapok alatt gyógyulhat meg csak teljesen.

– Lábszártörés, ficam, zúzódás, szalagszakadás, ezek a leggyakoribb esetek, de koponyasérülés is előfordulhat, ha a gyerek kiesik a trambulinból – sorolta a gyerekorvos, akinek a praxisában szerencsére még csak trambulin okozta zúzódásokkal, ficamokkal találkozott, azonban kollégái már sokkal súlyosabb sérülésekről számoltak be neki. Ugyanis sokan nem szeretik behúzni a cipzárt, a gyerekek azonban nem tudják megfelelően irányitani az ugrásukat. Ha valaki véletlenül kiesik a trambulinból, akár súlyos koponyatörést is szenvedhet.

Hogy a gyermekorvos szerint mik a legnagyobb veszélyforrások a tranbulinozásban, illetve milyen alapvető biztonsági szabályokat érdemes betartani, az a Kemma cikkéből kiderül.