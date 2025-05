Új intézkedéseket jelent be a kormány

Holnap 10 órakor Kormányinfó – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki csütörtökön ismerteti a kormány új intézkedéseit.

A Magyar Nemzet beszámolt a mai kormányülésről, melynek témáiról Orbán Viktor előzetesen azt mondta: döntéseket szeretne hozni az iparcikkek árának letöréséről, és a nyugdíjasok számára októberre meglesz az élelmiszeráfa-visszatérítés.

A Kormányinfón jelen lesz munkatársunk, és

a Magyar Nemzet internetes kiadása élő tudósításban számol be az elhangzottakról.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Lázár János is posztolt a mai kormányülés előtt. Az építési és közlekedési miniszter azt írta: „ma is sok utat kell kisimítani, sok kérdést meg kell válaszolni, és sokat fel is kell tenni. Mi így kormányzunk.”