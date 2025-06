BKK-leállás: nyomozás indulhat Karácsony Gergely döntése miatt

Az ügy előzménye, hogy Tényi István a rendőrséghez fordult azután, hogy a főpolgármester bejelentette, pénteken tíz percre leállítja a tömegközlekedést a fővárosban. Az előzetes ígéreteknek megfelelően ma 11:50-kor le is állt a közösségi közlekedés.

Karácsony egyébként a kormánynak címezve már több komoly fenyegetést is megfogalmazott. Ezek szerint ha a fővárosnak be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, akkor leállítják az alapvető közszolgáltatásokat, így a tömegközlekedést is. Ennek a fenyegetőzésnek része volt az is, hogy Karácsony Gergely bejelentette, akár tíz hétre is leállhat a közösségi közlekedés.