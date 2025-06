Ezekkel a lépésekkel lehetne javítani a budapesti dugóhelyzeten + videó

Budapest közlekedése hétfő óta nap mint nap összeomlik, ami egy komoly városfejlesztési probléma, ezt pedig még mindig nem előz meg valódi tervezés – írta meg a Metropol. A portál felidézte, hogy Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója szerint a fővárosban hiányzik két híd, északon az Aquincumi, délen a Galvani, de hiányzik egy körút és az M0-s befejezése is.

Ezek az okok, amik miatt könnyen dugó alakul ki a magyar fővárosban.

Elmondta: Budapest útszerkezete eleve alulfejlett, és a meglévő rendszer már egy kisebb felújítástól is megbénul. Tehát egy olyan közlekedési infrastruktúrával állunk szembe, ami rendkívül kifeszített.

Kőrösi Koppány (Fotó: Ficsor Márton)

Ha elesik az egyik híd, vagy történik egy baleset, egy órán belül áll a város. Ez önmagában is gond, de a helyzetet most a rosszul időzített, párhuzamos lezárások teszik végképp tarthatatlanná. Kőrösi szerint nem az a baj, hogy felújítanak, hanem az, hogy egyszerre, koordináció nélkül, előrelátás és modellezés nélkül: a Szent István körút 2×1 sávra szűkült, úgy, hogy a síneken kanyarog az autós forgalom. A Flórián téren az Árpád híd felhajtóját javítják, közben megy a Mozaik utcai felüljáró is, és a Rákóczi hídon is szűkület van. Ez így már önmagában is sok.

Ehhez jön az, amit Kőrösi az egész rendszer legnagyobb hibájának tart:

nem használják a forgalmi adatokat. Máshol a világon ilyenkor forgalommodellezést végeznek: megnézik, hol mennyi autó jár, és egy algoritmus kiszámolja, mi fér bele.

A szakértő szerint hiba a pesti alsó rakpart éjjel-nappali lezárása is.

De konkrét javaslatokat is megfogalmazott Kőrösi Koppány, aki szerint a pesti alsó rakpartot legalább nappal nyissák meg újra az autósok előtt. A Lánchidat is vissza kellene adni a közlekedésnek. Emellett be lehetne vezetni a három műszakos munkarendet, hogy ne hónapokig tartson egy-egy szakasz lezárása, hanem legyen kész, mielőtt megőrül a város.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)