Fekete maszkban mászott be a Soproni Erőműbe, még pizzát is rendelt a fiatal youtuber

Az ügyben megkeresték a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely arról tájékoztatott, hogy az ügyben a főkapitányságra bejelentés nem érkezett, jogsértésre utaló gyanú nem merült fel, így nem indult eljárás. Megszólalt a videó készítője is, szerinte ez egy átlagos ,,akció” volt, csak ez most nagyobb port kavart a kelleténél. Elárulta azt is, hogy mi motiválta a kalandra, amiről a Kisalföld cikkében olvashat bővebben.