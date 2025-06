Hihetetlen, hol találták meg a szökött egri kiskamaszokat

Épségben megtalálták azt a két 11 éves egri fiút, Tóth Máté Lászlót és Fülöp Bencét, akiket kedd reggel óta keresett a rendőrség. A kisfiúk elindultak ugyan iskolába, de oda nem érkeztek meg. Később kiderült, hogy vonatra szálltak, és – felnőtteknek is komoly kihívást jelentő ügyességgel – az ország túlsó végébe, Szombathelyig jutottak.

A heol.hu információi szerint a rendőrség kedd este 9 után vonta vissza a fiúkra kiadott körözést, miután a két eltűnt iskolást épségben megtalálták. A gyerekek szülei már úton voltak értük, amikor a hír nyilvánosságra került. Horváth Rita, Máté édesanyja a közösségi oldalán köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a keresést és megosztotta a hírt.

Korábban az osztálytársak arról számoltak be, hogy a fiúk Szlovákiába akartak eljutni, és a rendőrség ennek nyomán átvizsgálta többek közt az egri vasútállomást és a Keleti pályaudvart is, de ott nem találták őket. Az már akkor is biztosnak tűnt, hogy vonattal utaztak tovább.

A két kisfiú igazolvány és felnőtt kíséret nélkül utazott több mint 300 kilométert Egerből Szombathelyre. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy hogyan jutottak el odáig, és miként bukkantak rájuk.