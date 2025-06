A kormány kész segíteni a fővárosnak + videó

A fővárosi önkormányzat vezetői hibák miatt került abba a helyzetbe, amelyben most van – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint kérdés, hogy ha telekvásárlásra volt pénz Rákosrendezőn, akkor miért nincs most pénz a BKV működtetésére.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Karácsony–Tisza-koalíció egy év alatt csődbe vitte a fővárost

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette: a kormány készen áll rá, hogy segítsen, de át kell világítani a főváros működését. A kormány Latorcai Csaba miniszterhelyettest és a Miniszterelnökség vezetőjét jelölte ki a tárgyalásra az önkormányzattal.

– A kormány készen áll rá, hogy segítsen a budapestieken, de tisztázni kell, hogyan sikerült csődbe vinnie a Karácsony–Tisza-koalíciónak a fővárost – jelentette ki Latorcai Csaba. A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár emlékeztetett: idén várhatóan 322 milliárdra növekszik a város bevétele, a szolidaritási hozzájárulás pedig nem növekedett annyira, ami indokolná a csődöt.

Át kell világítani a fővárost, hogy kiderüljön, hová tűnt a pénz

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: először szükség van egy törvényes költségvetésre, amely jelenleg nincs a városnak.

A kormány az elmúlt években is igyekezett segíteni a fővárosnak. A több száz milliárdos közfejlesztések mellett a kkv-k is kormányzati pályázaton kaphattak pénzt. A főváros vezetése azonban a költségvetéséből elenyésző mértékben segítette a vállalkozásokat. Támogatásuk azért is kiemelten fontos, ugyanis részben a vállalkozásoktól származik Budapest iparűzési adóbevétele.

Mindemellett a főváros tömegközlekedését is fejleszti a kormány, ugyanis a budapesti villamosbeszerzésekre is több milliárd forintot biztosítottak, illetve az egyik HÉV vonalának a felújítását is elvégzik.

Latorcai Csaba a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban rámutatott, hogy az minden érintett önkormányzatra nézve kötelező. Ennek az a célja, hogy a jobb anyagi helyzetben lévő önkormányzatok segítsék a szegényebb településeket. Míg 2019-ben 162 milliárd forint iparűzési adót szedett be a főváros, ez mára megduplázódott, a szolidaritási hozzájárulás pedig 80 milliárd pluszt jelent. Tarlós István ráadásul 214 milliárdot hagyott a fővárosnál, így

valótlan, hogy rosszabb helyzetben van a főváros

– mutatott rá a államtitkár.

A Magyar Nemzet kérdésére Latorcai Csaba felidézte: a főváros élt az elővásárlási jogával és megvásárolta a rákosrendezői telket. Ezzel kötelezettséget vállalt, hogy ugyanazokkal a feltételekkel valósítja meg a tervezett rehabilitációt, mint amit a külföldi pályázó vállalt.

Korábban lapunknak nyilatkozva Tarlós István rámutatott, hogy tisztázandó, mennyire volt értelme ötvenmilliárd forintért megvenni Rákosrendezőt, ha egyszer a város működése ilyen helyzetben van. A korábbi főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvény szerint

először a működésről kell gondoskodnia a városnak,

az egyéb kiadás, fejlesztés csak ezután következhet.

A kormány készen áll arra, hogy segítse Budapestet – mutatott rá Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője szerint ehhez törvényes költségvetés kell, át kell világítani a főváros költekezését, és az is szükséges, hogy Karácsony Gergely, a Tisza Párt és Vitézy Dávid pártpolitikai csatározások helyett végre Budapestért dolgozzanak.

Elég lesz, fiúk! Vállaljátok a felelősséget, valljatok színt és ne hazudjatok tovább a budapestieknek! Elszórtatok több száz milliárd forint megtakarítást, elherdáltatok 50 milliárdot Rákosrendezőre, és még úgy is csődbe vittétek a fővárost, hogy kétszeresére nőtt Budapest éves adóbevétele

– jelezte a frakcióvezető.

Budapest ennél sokkal többet érdemel, a fővárosnak működnie kell – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.