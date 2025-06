A tiszás Kulja András összedolgozik az európai gyógyszerlobbival

Kulja András elég gyakran találkozik brüsszeli lobbistákkal, gyógyszeripari képviselőkkel – olvasható a Tűzfalcsoport írásában. Az oknyomozó blog szerint a Magyar Péter által az Európai Parlamentbe juttatott, legutóbb a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott vitában csúnyán felsült Kulja több alkalommal is egyeztetett a legnagyobb amerikai és európai gyógyszergyártók, valamint lobbiszervezetek képviselőivel.

Gyógyszeripari óriásokkal egyeztetett Kulja András (Fotó: AFP)

A találkozók témái gyakran az EU egészségügyi törvényeinek reformjaihoz kapcsolódtak, olyan jogszabálytervezetekhez, mint a Biotech Act (biotechnológiai törvény) vagy a Critical Medicines Act (kritikus gyógyszerek törvénye). Ezek hatalmas gazdasági érdekeket érintenek, így nem csoda, hogy a gyógyszercégek minden eszközzel igyekeznek befolyásolni a brüsszeli döntéshozatalt.

A Corporate Europe Observatory szerint a Big Pharma (a nagy gyógyszergyártók) évente legalább 36 millió eurót költ Brüsszelben lobbitevékenységre (forintban ez nagyjából 14 milliárd forint), de ez az összeg a valóságban jóval magasabb lehet.

Kulja András is gyakran egyeztetett az úgynevezett Big Pharma embereivel. Legalább háromszor találkozott a francia Sanofival, egy globális gyógyszeripari óriásvállalattal, amely főleg cukorbetegség, ritka betegségek és vakcinák fejlesztésére szakosodott. Egy 2017-es lobbibejelentés szerint a Sanofi 500 ezer és egymillió euró közötti összeget költött EU-s lobbitevékenységre.

Egy különösen figyelemre méltó megbeszélés 2025. május 28-án zajlott le Kulja munkatársai és az Alber & Geiger lobbitanácsadó cég között. A találkozó témája a CriticalMedicines Act volt. Kulja ebben az ügyben árnyékelőadói szerepben működik közre, így fontos szerepet játszik a gyógyszerellátás biztonságát célzó új uniós törvény kidolgozásában. Az Alber & Geiger egy brüsszeli székhelyű lobbitanácsadó cég, amely évente 400–500 ezer eurót (150–190 millió forintot) költ lobbira, és több gyógyszeripari ügyfelet is képvisel.

Tavaly novemberben maga Kulja is részt vett egy megbeszélésen, ahol a Pfizer képviselői is jelen voltak. A téma a Biotech Act (biotechnológiai törvény) és a gyógyszerhiány volt – mindkettő kiemelt terület az uniós egészségügyi politikában. A találkozót az Európai Parlament SANT bizottságán belül tartották, amelynek Kulja is aktív tagja. A Pfizer hivatalosan évente 800–900 ezer eurót költ lobbira Brüsszelben, de ezen felül több tanácsadó céget is megbíz, összesen akár 1,2 millió eurót (460 millió forintot) fordítva befolyásszerzésre.

Kulja egy másik amerikai óriáscég, a Johnson & Johnson képviselőivel is találkozott, a témája pedig az EU egészségügyi politikájának általános irányelvei voltak. A Johnson & Johnson éves lobbijelentése szerint több mint 500 ezer eurót (190 millió forintot) költenek EU-s lobbitevékenységre, és hét különböző lobbitanácsadó céggel dolgoznak együtt.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy Kulja András elég gyakran találkozik brüsszeli lobbistákkal, gyógyszeripari képviselőkkel. Bár az ilyen találkozók nem törvénytelenek, jogosan merül fel a kérdés: kinek az érdekeit képviselik valójában azok a képviselők, akik ilyen rendszerességgel egyeztetnek milliárdos vállalatokkal?

– tette fel a kérdést a Tűzfalcsoport.

Az EU jelenlegi átláthatósági szabályai mellett sok esetben nem derül ki időben, hogy milyen konkrét törvénytervezeteket és irányelveket próbálnak ezek a cégek a háttérben befolyásolni.

Borítókép: Magyar Péter és Kulja András (Forrás: YouTube)