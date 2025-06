Rapid délutáni friss – Jogfosztás: az EU-ban védik a kisebbségek jogait, azon kívül nem + videó

Munkatársaink szerint nagyon visszás, hogy Kaja Kallas éppen egy olyan országgal kapcsolatban mondja ezt, amelyet minél gyorsabban fel akarnak venni az EU-ba. Bálint Botond szerint az a minőségromlás, amit az uniós vezetőknél láthatunk, azt ott lehet tetten érni, hogy semmiféle gátlás nem tartja vissza ezeket az embereket. Lényegében egy mondattal mondanak ellent mindannak, amit az Európai Unió képvisel. Bálint Botond nagyon felháborodott azon, hogy Kallas egy olyan ország képviselőjének arcába vágta bele mindezt, ahol a határon túl élő magyarok sorsa nagyon is fontos. Kollégánk véleménye szerint ha Ukrajna véletlenül bekerülne az unióba, ugyanúgy nem érdekelné őket a magyar kisebbség sorsa, mint ahogy most sem. Feltehetnénk a kérdést, akkor most ki is itt a falu bolondja?