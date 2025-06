Sorsfordító – Világok összecsapása Erdélyben + videó

Hogyan hatott az erdélyi magyarokra, hogy elszakították őket az anyaországtól ? – tette fel a kérdést Vésey Kovács László kollégánk. Kőő Artúr a saját kutatásaira hivatkozott. A Román Királyság tervei, vágyai már a XX. század elején látszottak a területszerzéssel kapcsolatban. Trianon után pedig láthattuk a következményeket. Korábban a románok semlegességüket hangoztatták, majd megbizonyosodott róla mindenki, hogy Erdélyt akarják, ezért léptek be a háborúba. A történész azt is kiemelte, hogy ez volt a XX. század első hadüzenet nélküli támadása. Az erdélyi magyarok már akkor szembesültek azzal, hogy mi vár majd rájuk a támadó román hadseregtől és Bukaresttől. Sajnos nem maradt ki a magyarság a fizikai és verbális bosszúból, valamint az erőszakból sem, senkinek nem kívánjuk, amit honfitársaink akkor és azóta is kaptak, átéltek. Hihetetlenül megrázó mondatok, gondolatok, kutatási eredmények a Sorsfordítóban.