Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nem szabad gátolni a béke-erőfeszítéseket

– Számos olyan képességgel rendelkezünk, amivel jelentősen hozzájárulunk nemcsak Magyarország, hanem a szövetségi rendszerünk védelméhez is – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Vilniusban, a bukaresti kilencek és az északi régió szövetséges országaival tartott csúcstalálkozón.

Fotó: Kormány Gábor

A hágai NATO-csúcstalálkozóra való felkészülés jegyében államfői szintű csúcstalálkozót tartottak a NATO keleti szárnyán lévő szövetségesek, a bukaresti kilencek (B9), Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és Szlovákia az északi régió szövetségeseivel, Dániával, Finnországgal, Izlanddal, Norvégiával és Svédországgal.

Hazánkat az eseményen Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízásából Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter képviselte. A miniszter elmondta, hogy az esemény napirendjén az orosz–ukrán háború kérdése központi témaként szerepelt.

Ezzel kapcsolatban világossá tette a részt vevő szövetségeseknek:

tartózkodni kell minden olyan lépéstől, amely akadályozhatja az amerikai béke-erőfeszítések sikerét vagy hozzájárulhat a konfliktus további eszkalációjához.

A találkozó további témái a regionális biztonság, a NATO keleti szárnyának erősítése és a védelmi beruházások növelése voltak. Az Oroszország és Ukrajna közötti háború kitörése óta a NATO keleti szárnyán fekvő országokra különösen nagy teher hárul, hogy a keleti irányból érkező fenyegetettségre reagálva megerősítsék védelmüket.

A honvédelmi miniszter elmondta: Magyarország hiteles szövetségesként komoly, az ország méretéhez és lehetőségeihez képest kiemelkedő erőfeszítésekkel járul hozzá a szövetség tevékenységéhez. Az előírtnál egy évvel hamarabb, már 2023-ban teljesítettük a GDP-hez viszonyított kétszázalékos védelmi költségvetési szintre vonatkozó kötelezettségvállalást – húzta alá a miniszter. Emlékeztetett: magyar parancsnok vezeti a hazánkban települő NATO többnemzeti harccsoportot, továbbá hazánk vezetésével és Szlovákia, valamint Horvátország együttműködésével többnemzeti NATO hadosztály-parancsnokságot állítottunk fel Székesfehérváron.

Kitért arra is, hogy magyar vadászgépek őrzik Szlovákia légterét, augusztustól pedig magyar Gripenek fognak ismét járőrözni a Baltikum légterében is. A tárcavezető rámutatott, hogy a 2016-ban megkezdett és felgyorsított haderő-modernizációs programunknak köszönhetően olyan képességekkel rendelkezünk, amelyek jelentős hozzájárulást jelentenek nemcsak Magyarország, hanem a szövetségi rendszerünk védelméhez is. A keleti irányra való összpontosítás mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a déli irányról sem – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Kiemelte: hazánk üdvözli, hogy az Európa védelmének megerősítésére tett erőfeszítések is új lendületet kaptak. A növekvő védelmi kiadások célja a NATO európai pillérének erősítése és az USA-val való arányos tehermegosztás. A szoros NATO–EU-együttműködés és transzatlanti kapcsolat Európa védelme tekintetében továbbra is kulcsfontosságú – zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.