Újabb közismert politikus vonul vissza

Visszaadja önkormányzati képviselői mandátumát, és a jövőben semmilyen közéleti funkciót nem vállal Manninger Jenő, Keszthely korábbi polgármestere.

A fideszes politikus, aki a térség országgyűlési képviselője is volt, a közösségi oldalán jelentette be visszavonulását, jelezve, távozása nem jár választással, a jelölő szervezet, a Fidesz–KDNP fog a listáról jelöltet delegálni.

– Korábban is úgy terveztem, hogy a koromra, egészségi állapotomra és más körülményekre tekintettel mintegy egy év után átadom a helyem – írta a város önkormányzati képviselője, aki – fogalmazott – elsősorban azért vállalta az önkormányzati képviselőséget, hogy a megkezdett munkákat még figyelemmel kísérhesse. – A keszthelyi térségi uniós pályázatok előkészítésének befejezése volt a legfontosabb, a pályázatok be lettek adva, sőt több is már visszaigazolást kapott, így elvileg sínen van.

A polgármesterségem alatt elindított bölcsőde építése is befejeződött

– hangsúlyozta.

Jelezte, semmilyen közéleti funkciót nem kíván vállalni. Városfejlesztéssel kapcsolatos szakmai beszélgetésekben szívesen részt vesz.