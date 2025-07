Másodfokú hőségriadóra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat és az országos tisztifőorvos

Arra kérnek továbbá, hogy aki útnak indul, gondoskodjon arról, hogy működjön a klíma az autóban, és semmiképpen ne hagyjon gyermeket vagy állatot a parkoló járműben. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

A városokban tartózkodók számára fontos a lakások megfelelő árnyékolása, szellőztetése, valamint a légkondicionált közösségi terek időszakos igénybevétele. A hőségre érzékenyek számára ezek a helyek biztonságot és enyhülést nyújthatnak a legmelegebb órákban.

Emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül.