Az uniós büdzsé húsz százalékát utalhatják Ukrajnába Orbán Viktor szerint

Az európai emberek pénzének legalább húsz százaléka, így a magyarok pénzének húsz százaléka is Ukrajnába menne – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában az Európai Unió 2028-tól kezdődő időszakra bemutatott költségvetési javaslatáról. Orbán Viktor elmondta: egymástól függetlenül különböző szakértői csoportok, nemcsak Magyarországon, hanem azon kívül is, az elrejtett, az Európai Bizottság egyedi döntéseinek körébe utalt tételeket is azonosították, összeadták.

Egyes szakértői csoportok szerint ez a teljes költségvetés húsz százalékát utalja, utalhatja át Ukrajnába, más szakértők szerint pedig 25 százalékát

– ismertette a kormányfő.

– Nem a saját tudásomra alapozva, hanem hozzáértők tudására alapozva, de nagy magabiztossággal merem azt mondani, hogy ennek a költségvetésnek legalább húsz százaléka Ukrajnát célozza – mondta el Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)