Rapid délelőtti friss – Csak a lényeges kérdésekre nincs válasz + videó

Kreft-Horváth Márk szerint gyakorlatilag Magyar Péter megjelenése óta a levegőben lóg az, hogy mi lesz azokkal a baloldali képviselőkkel, akik egyéni választókörzetet nyertek 2022-ben. Emlékeztetett, mintegy 19 ilyen mandátum van, amelyekre feltehetően a Tisza Párt rá fog indulni. Hozzátette azt is, hogy vannak néhányan, akik nem indulnak jövőre és átadták a stafétát a tiszásoknak, de ott van például Hadházy Ákos és Tordai Bence, akik nem akarják feladni a pozíciójukat és vészharangot kongatnak. Kollégánk emlékeztetett arra is, ahogy bejelentette Magyar Péter, hogy pártot alapít, már gyülekeztek mellette a régi baloldali emberek. Kérdés, hogy a Tisza-vezérnek milyen mozgástere lesz a választáshoz közeledve. Kollégáink áttértek az agrártámogatások ügyére, Czirják Imre szerint kell a pénz Brüsszelnek, neki ez jött le a történetből, ami nem más, mint egy klasszikus megszorítás, a kifejezést ismerjük mindannyian és a bőrünkön is éreztük már.