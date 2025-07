Megkérdeztük a Yettelt a Sziget antiszemita Hamász-párti fellépőjéről

Nagy felháborodást váltott ki a Kneecap nevű ír rapzenekar, ugyanis a trió tagjai az elmúlt években többször is nyíltan támogatták a Hezbollahot és a Hamászt, fellépéseiken gyűlöletkeltő, antiszemita és erőszakra buzdító kijelentéseket tettek. Emiatt több európai fesztivál már vissza is mondta a meghívásukat. Hiába a botrányok, a tervek szerint a Kneecap a Sziget Fesztiválon is fellép. Lapunk kérdéseket küldött a Sziget Fesztivál szervezőinek az üggyel kapcsolatban, azonban nem kaptunk választ. A Telexnek viszont a szervezők úgy nyilatkoztak, a véleménynyilvánítás joga és a szólásszabadság jegyében a zenekar felléphet a Szigeten.

Kneecap zenekar (Fotó: AFP)

Ugyancsak megkerestük a Sziget egyik főszponzorát, a Yettelt, hogy megtudjuk: összeegyeztethető-e az üzletpolitikájukkal egy olyan fesztiválnak a támogatása, amelyen egy nyíltan antiszemita és a Hamász terrorszervezetet éltető zenekar is felléphet.

A Yettel későbbre ígért választ az üggyel kapcsolatban.

A Kneecap trió tagjai közül Mo Chara (Liam Óg Ó hAnnaidh) tavasszal egy koncerten Hezbollah-zászlót lengetett, ami miatt terrorizmus támogatásának gyanújával eljárás indult ellene Észak-Írországban. A zenekar közösségi oldalain rendszeresen osztott meg Izrael-ellenes, a Hamászt vagy a palesztin fegyveres ellenállást éltető tartalmakat, és a zsidó államot „apartheidrezsimnek” nevezte. Fellépéseiken a közönséget is uszító jelszavakkal buzdították.