A szponzorok hallgatnak Azahriah botrányos kijelentése után

Nem válaszoltak lapunk kérdéseire vagy tagadták az Azahriah-val való együttműködést azok a vállalatok, amelyek az előadó támogatóiként tűntek fel a koncertjein, illetve a róla készült film plakátján. Azt tudakoltuk tőlük, hogy mennyire tartják üzletileg kifizetődőnek, hogy az általuk támogatott előadó a rajongói bázis egy részét magára haragítja, valamint hogy Azahriah véglénynek nevezett fideszes rajongói nem ugyanolyan vásárlók-e, mint az ellenzékiek.

Az Azahriah-ról szóló film plakátján több szponzor is felbukkant, nem siettek, hogy válaszoljanak kérdéseinkre

A Soproni sörmárka, amelyet a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. gyárt, feltűnik mind az előadó koncertplakátján, mind a filmplakátján. A Soproni honlapján a megadott kapcsolati e-mail-cím is heinekenes, így ezt a vállalatot kerestük meg kérdéseinkkel.

Ők egy rövid választ küldtek, melyben azt írták, hogy a Heineken Hungária soha nem állt szponzori kapcsolatban Azahriah-val. Mivel a plakátokon feltüntetett Soproni márka a Heinekenhez tartozik, megkértük a vállalatot, hogy tisztázza ezt az összefüggést, de cikkünk megjelenéséig még nem válaszoltak. Amint megérkezik a válaszuk, beszámolunk róla.

Az előadóról szóló film plakátján tűnt fel a Yettel, az Opel és a MasterCard is a szponzorok között.

Mindegyik vállalatot megkerestük, de csupán az Opel ügyfélszolgálatáról kaptunk egy automatikus választ, miszerint minden ügyfél fontos nekik, és amint a megfelelő információ rendelkezésükre áll, azonnal elküldik a válaszukat.

Szintén üzleti kapcsolat áll fenn a Tisza cipő márka és Azahriah között, a vállalat honlapjának tanúsága szerint még most is lehet vásárolni az előadó logójával ellátott tréningfelsőt és mezt, meglehetősen borsos áron. Nekik is elküldtük a kérdéseinket, egyelőre ők sem reagáltak.

Szintén megkerestük Baukó Attila menedzsmentjét, a Supermanagement nevű céget,

amely olyan baloldali-liberális beállítottságú zenekarokat is menedzsel, mint a Fekete Giorgio nevével fémjelzett Carson Coma, Fluor vagy a Wellhello. Eddig a Supermanagement sem méltatta lapunkat arra, hogy a kérdéseinkre válaszoljon.