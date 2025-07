Egyre kínosabb a szponzorok hallgatása – még mindig nem kaptunk választ Azahriah botránya kapcsán

Mint beszámoltunk róla, Azahriah egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg, amelyben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte őket. Az előadó aztán hamar rájöhetett, hogy a közönsége jelentős részét is vérig sértette, így törölte a szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért, még ha csak a maga módján is. Ha a 2024-es EP-választásokat vesszük alapul, több mint kétmillió magyar embert nevezett mentálisan visszamaradottnak Azahriah.

Azahriah véglényezett egyet. Fotó: Képernyőfotó

Korábban már megkerestük azokat a cégeket, amelyek az előadó támogatóiként tűntek fel a koncertjein, illetve a róla készült film plakátján, hogy fejtsék ki véleményüket a zenész gondolatmenetéről. Válasz híján a cégvezetőknek is írtunk. Most ismét megkerestük azokat a szponzorokat, amelyektől korábban nem kaptunk választ.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy

a cégek mit gondolnak a zenész posztjáról?

Elhatárolódnak-e a kijelentésétől? Esetleg egyetértenek vele?

A továbbiakban tervezik-e támogatni a zenészt?

Mit gondolnak Azahriah szponzorai a véglényezésről?

A szponzorok között szerepel az Opel, a Tisza cipő márka, a Kraftrental, a CineSuper Kft.,a Színfolt Film Kft. és a MasterCard is.

Borsos áron kaphatók termékek Azahriah és a Tisza nevével (Forrás: YouTube)

Mindegyik vállalatot megkerestük, de egyik cég sem válaszolt cikkünk megjelenéséig. Szintén megkerestük Baukó Attila menedzsmentjét, a Supermanagement nevű céget, amely olyan baloldali-liberális beállítottságú zenekarokat is menedzsel, mint a Fekete Giorgio nevével fémjelzett Carson Coma, Fluor vagy a Wellhello. Eddig a Supermanagement sem méltatta lapunkat arra, hogy a kérdéseinkre válaszoljon.

Akik korábban válaszoltak

Korábban válaszolt megkeresésünkre a Yettel. Azt írták: „a Yettel volt az egyik szponzora a 2024-es <<Mi vagyunk Azahriah>> című filmnek.

Vállalatként azonban nem kívánjuk kommentálni az előadó személyes nyilatkozatait vagy politikai megnyilvánulásait.

Hiszünk abban, hogy minden egyén számít, és elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minden ügyfelünket egyformán kiszolgáljuk, függetlenül a személyes hátterüktől vagy meggyőződésüktől. A Yettel politikailag semleges marad, és az emberek összekapcsolására összpontosít” – fogalmaztak.

Korábban megkerestük a Soproni sörmárkát is, ők akkor azt írták: a Soproni szponzorként támogatta a Mi vagyunk Azahriah című filmet, azonban nem állt fenn közvetlen szponzori kapcsolat magával az előadóval. A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. hangsúlyozta, a film plakátján azért látható a Soproni logó, mivel a veszprémi Gyárkert nevű szórakozóhellyel állnak együttműködésben, nem magával az előadóval, és a Heineken Hungária portfóliójába tartozik a Soproni márka. Az Opel ügyfélszolgálatáról korábban kaptunk egy automatikus választ, miszerint minden ügyfél fontos nekik, és amint a megfelelő információ rendelkezésükre áll, azonnal elküldik a válaszukat.

Ez eddig még nem történt meg.

Borítókép: Azahriah vérig sértette követői jelentős részét (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)