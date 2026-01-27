Ki akart szabadulni a börtönből az ukrán kémbotrány főszereplője

Aktív hírszerző tevékenység

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Az ukrán kém kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. Azt pedig már a Magyar Nemzet derítette ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tarthatott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, a Tisza képviselőjelöltje sem tagadta. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.

Emberrablással is megvádolták

Holló Istvánról egyébként forrásaink elmondták, hogy igazi „kemény legény“, fiatalon a szovjet hadsereg tagjaként megjárta az 1979 és 1989 között zajló afganisztáni háborút is, utána pedig a 90-es években hazánkba költözött. A férfit nem sokkal utána emberrablással is megvádolták. A vád szerint egy üzleti-elszámolási vita állt a háttérben. Hollót végül a bíróság jogerősen felmentette.