Ki akart szabadulni a börtönből az ukrán kémbotrány főszereplője

Még egy hónapig biztosan börtönben marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István, mert a bíróság elutasította a fellebbezését. A férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő, a gyanú szerint Holló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban. Holló a rendszerváltás után költözött hazánkba, majd nem sokkal később belekeveredett egy emberrablási ügybe is.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 13:34
Forrás: Hatlaczki Balazs
Február 21-ig letartóztatásban marad az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István, miután a másodfokú bíróság helybenhagyta a korábbi – Holló által megfellebbezett – döntést – tudta meg a Magyar Nemzet.  

Kémkedés gyanúja

Hollóról egy tavaly tavasszal megtartott Nemzetbiztonsági Bizottsági ülés után derültek ki konkrét információk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője jelentette ki, hogy a férfi már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót a TEK közreműködésével fogták el és ellene már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást.

Aktív hírszerző tevékenység

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Az ukrán kém kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. Azt pedig már a Magyar Nemzet derítette ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tarthatott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, a Tisza képviselőjelöltje sem tagadta. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. 

Emberrablással is megvádolták

Holló Istvánról egyébként forrásaink elmondták, hogy igazi „kemény legény“, fiatalon a szovjet hadsereg tagjaként megjárta az 1979 és 1989 között zajló afganisztáni háborút is, utána pedig a 90-es években hazánkba költözött. A férfit nem sokkal utána emberrablással is megvádolták. A vád szerint egy üzleti-elszámolási vita állt a háttérben. Hollót végül a bíróság jogerősen felmentette.

Google News
