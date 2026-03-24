A kezdetektől sötét biznisznek tűnik a Tisza-rendezvények elszámolása

2024. március 15-én az Andrássy útra szervezte az első nagygyűlését Magyar Péter. A rendezvényt kezdettől népszerűsítette számos, a 2022-es balliberális összefogást is támogató influenszer, illetve a dollármédia több szereplője.

A tüntetésnek ugyanakkor komoly költségei voltak. Az említett napon a Tények arról írt, hogy egy neve elhallgatását kérő rendezvényszervező szerint egy ilyen esemény megvalósítása 150-200 millió forintba is kerülhet. Az, hogy valójában ki finanszírozta a rendezvény biztosítását, a kivetítőt, a hangosítást, nem derült ki, de Magyar Péter állítása szerint kisemberek adták össze ezt a pénzt. Mint elmondta, részben az ő pénzéből, részben önkéntesek felajánlásából valósult meg az első gyűlése, és csak húsz-harminc millióba került. Láthatóan már ekkor nagyságrendi eltérés volt Magyar Péter néhány tízmilliós önbevallása és a százmilliós szakértői becslés között.

A Tisza Párt átvétele előtti időkben egy másik, a korábbinál nagyobb és költségesebb nagygyűlést is megszerveztek Magyar Péterék a Kossuth téren, 2024. április 6-án. Másfél hónappal ezt követően, 2024. május 23-án Tisza Párt nyilvánosságra hozta a honlapján, hogy 28 millió forintba került a Kossuth téren megrendezett nagygyűlés. Azt is részletezték, hogy pontosan mire kellett költeni. A rendezvény finanszírozásának forrásáról azonban csak annyit írtak, hogy a fedezet nagylelkű adományokból jött össze.

Néhány héttel később azonban a Magyar Nemzet is megbecsülte a költségeket, és arra jutott, hogy Magyar Péterék olyan költségkimutatást tettek közzé a Kossuth téri rendezvényükről, amely köszönő viszonyban sincs a piaci árakkal. Ugyanis a párt által közzétett adatoknak több mint az ötszörösébe, vagyis 153 millió forintba kerülhetett csak ennek az egy demonstrációnak a lebonyolítása.

A Magyar Nemzet területre rálátó forrásai szerint ez a felsorolás eleve hiányos, a feltüntetett összköltség pedig a töredéke a tényleges árnak. A hang-, videó-, színpadtechnika becsült összege közel kilencvenmillió forint lehetett, a kerítések, a kordonok, valamint a különböző rendezvénytechnikai eszközök és a mobil vécék 25 millió forintba kerülhettek. A tüntetésre gyártott különböző arculatos elemek, a kitűzők, a molinók, a zászlók és a táblák költsége csaknem 13 millió forintot tehetett ki. A közvetítés költsége több mint hétmillió forintra rúghatott, míg a rendezvény biztosítása ötmillió forintba kerülhetett. Ehhez jöttek még egyebek mellett a jogdíjak, a kommunikációs költségek, illetve a fellépők díjai is.

A Kossuth téri rendezvény valós költsége tehát 153 millió forint lehetett. Magyar Péterék közlése és a tényleges költések között eszerint akár több mint ötszörös különbség lehetett.

Ráadásul a két évvel ezelőtti kampányban nemcsak ennek a demonstrációnak voltak költségei, hanem a debreceninek, valamit az országjárás közel 170 állomásán tartott fórumoknak is. A debreceni, május 5-i nagygyűlés csaknem 12 milliós ráfordítást igényelt. A kisebb településeken tartott rendezvények nyilván lényegesen olcsóbbak voltak, ám a mennyiségük miatt ezek is komoly tételt jelentettek.

Szakmai becslések szerint ezek a gyűlések egyenként több mint kétmillió forintot emésztettek fel. De voltak helyszínek, ahol még ehhez képest is pluszköltségek adódtak, például ilyen lehetett a fáklyák beszerzése, illetve különböző szállásfoglalások. Ez több mint 28 millió forintot vihetett el. 2024 első felében a Kossuth téri, a debreceni és a kisebb településeken tartott rendezvények együttes költsége tehát meghaladhatta az 530 millió forintot.

Ráadásul még nem is beszéltünk a legnagyobb 2024-es tiszás kampányrendezvényről, amely a párton belül is vitákat szült. Kikerült ugyanis Radnai Márkról egy hangfelvétel, amelyen a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy Magyar Péter 103 millió forintot herdált el a Hősök téri rendezvényre. Radnai maga ismerte be, hogy nem voltak rendben a pénzügyek, a szerződések és a számlák a Tisza Párton belül. – Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart. És kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére – mondta Vogel Evelinnek Radnai Márk, utalva Farkas Dezső üzletemberre, aki akkoriban ezért a területért felelt a Tisza Pártnál. Radnai szerint Magyar nem kontrollálta a dolgokat: – A feszültség köztünk abból adódik, hogy az utolsó pillanatban, amikor az utolsó két-három hét hajnalán voltunk, nem voltak meg a szerződések, a számlák. Magyar Marcinak az ügyei stb.