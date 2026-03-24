A kezdetektől sötét biznisznek tűnik a Tisza-rendezvények elszámolása

Magyar Péter két évvel ezelőtti zászlóbontásától rendszeresen szervez százmilliós nagyságrendű költségekkel járó nagygyűléseket. A sajtóban megjelent költségbecslésekhez képest a Tisza Párt elnöke rendre jóval alacsonyabb kiadásokról adott számot. A bevallási rendszerbe már 2024-ben belátást nyertünk, amikor kikerültek a belsős hangfelvételek.

2026. 03. 24. 17:55
2024. március 15-én az Andrássy útra szervezte az első nagygyűlését Magyar Péter. A rendezvényt kezdettől népszerűsítette számos, a 2022-es balliberális összefogást is támogató influenszer, illetve a dollármédia több szereplője. 

A tüntetésnek ugyanakkor komoly költségei voltak. Az említett napon a Tények arról írt, hogy egy neve elhallgatását kérő rendezvényszervező szerint egy ilyen esemény megvalósítása 150-200 millió forintba is kerülhet. Az, hogy valójában ki finanszírozta a rendezvény biztosítását, a kivetítőt, a hangosítást, nem derült ki, de Magyar Péter állítása szerint kisemberek adták össze ezt a pénzt. Mint elmondta, részben az ő pénzéből, részben önkéntesek felajánlásából valósult meg az első gyűlése, és csak húsz-harminc millióba került. Láthatóan már ekkor nagyságrendi eltérés volt Magyar Péter néhány tízmilliós önbevallása és a százmilliós szakértői becslés között.

A Tisza Párt átvétele előtti időkben egy másik, a korábbinál nagyobb és költségesebb nagygyűlést is megszerveztek Magyar Péterék a Kossuth téren, 2024. április 6-án. Másfél hónappal ezt követően, 2024. május 23-án Tisza Párt nyilvánosságra hozta a honlapján, hogy 28 millió forintba került a Kossuth téren megrendezett nagygyűlés. Azt is részletezték, hogy pontosan mire kellett költeni. A rendezvény finanszírozásának forrásáról azonban csak annyit írtak, hogy a fedezet nagylelkű adományokból jött össze.

Néhány héttel később azonban a Magyar Nemzet is megbecsülte a költségeket, és arra jutott, hogy Magyar Péterék olyan költségkimutatást tettek közzé a Kossuth téri rendezvényükről, amely köszönő viszonyban sincs a piaci árakkal. Ugyanis a párt által közzétett adatoknak több mint az ötszörösébe, vagyis 153 millió forintba kerülhetett csak ennek az egy demonstrációnak a lebonyolítása. 

A Magyar Nemzet területre rálátó forrásai szerint ez a felsorolás eleve hiányos, a feltüntetett összköltség pedig a töredéke a tényleges árnak. A hang-, videó-, színpadtechnika becsült összege közel kilencvenmillió forint lehetett, a kerítések, a kordonok, valamint a különböző rendezvénytechnikai eszközök és a mobil vécék 25 millió forintba kerülhettek. A tüntetésre gyártott különböző arculatos elemek, a kitűzők, a molinók, a zászlók és a táblák költsége csaknem 13 millió forintot tehetett ki. A közvetítés költsége több mint hétmillió forintra rúghatott, míg a rendezvény biztosítása ötmillió forintba kerülhetett. Ehhez jöttek még egyebek mellett a jogdíjak, a kommunikációs költségek, illetve a fellépők díjai is. 

A Kossuth téri rendezvény valós költsége tehát 153 millió forint lehetett. Magyar Péterék közlése és a tényleges költések között eszerint akár több mint ötszörös különbség lehetett.

Ráadásul a két évvel ezelőtti kampányban nemcsak ennek a demonstrációnak voltak költségei, hanem a debreceninek, valamit az országjárás közel 170 állomásán tartott fórumoknak is. A debreceni, május 5-i nagygyűlés csaknem 12 milliós ráfordítást igényelt. A kisebb településeken tartott rendezvények nyilván lényegesen olcsóbbak voltak, ám a mennyiségük miatt ezek is komoly tételt jelentettek.

Szakmai becslések szerint ezek a gyűlések egyenként több mint kétmillió forintot emésztettek fel. De voltak helyszínek, ahol még ehhez képest is pluszköltségek adódtak, például ilyen lehetett a fáklyák beszerzése, illetve különböző szállásfoglalások. Ez több mint 28 millió forintot vihetett el. 2024 első felében a Kossuth téri, a debreceni és a kisebb településeken tartott rendezvények együttes költsége tehát meghaladhatta az 530 millió forintot.

Ráadásul még nem is beszéltünk a legnagyobb 2024-es tiszás kampányrendezvényről, amely a párton belül is vitákat szült. Kikerült ugyanis Radnai Márkról egy hangfelvétel, amelyen a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy Magyar Péter 103 millió forintot herdált el a Hősök téri rendezvényre. Radnai maga ismerte be, hogy nem voltak rendben a pénzügyek, a szerződések és a számlák a Tisza Párton belül. – Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart. És kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére – mondta Vogel Evelinnek Radnai Márk, utalva Farkas Dezső üzletemberre, aki akkoriban ezért a területért felelt a Tisza Pártnál. Radnai szerint Magyar nem kontrollálta a dolgokat: – A feszültség köztünk abból adódik, hogy az utolsó pillanatban, amikor az utolsó két-három hét hajnalán voltunk, nem voltak meg a szerződések, a számlák. Magyar Marcinak az ügyei stb.

Hogy Magyar Mártonnak, aki elvileg a párttól függetlenül dolgozó, Kontroll.hu nevű portál alapítója, milyen ügyei voltak a Tisza Párt pénzügyeivel összefüggésben, máig nem világos. Mindenesetre az látható, hogy az uniós választás előtti tiszás kampányzáró nagygyűlés költségei tényleg százmilliós nagyságrendűek lehettek, ahogy azt egy másik tiszás rendezvény kapcsán szakértői becslés alapján is jeleztük. 

A Tisza Párt által sokat emlegetett transzparencia jegyében mondott számok pedig újra és újra ellentmondásba kerültek más, szakértői és egyéb költségbecslésekkel. A mozgalom és a párt kezdeti heteiben a finanszírozók kilétét szinte teljes homály fedte, ez a helyzet pedig gyakorlatilag napjainkig is alig változott.

 

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
