orosz–ukrán háborúOroszországUkrajnatűzszünet

Az ukránok nem fogták vissza magukat

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint több mint tízezer alkalommal sértette meg Ukrajna a tűzszüneti megállapodást. Az összesítés szerint az ukránok drónokkal, lövegekkel és tankokkal is támadtak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 18:04
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök Donald Trump közvetítésével háromnapos tűzszüneti megállapodás született Oroszország és Ukrajna között. A kezdeményezés a győzelem napi parádé okán született, miután félő volt, hogy Ukrajna támadást intéz a moszkvai katonai parádé ellen. 

A veszély komolyságát jól jelezte, hogy a védelmi minisztérium úgy döntött, idén nem vonulnak fel katonai eszközök az eseményen. 

Ukrajna szintén azzal vádolja Moszkvát, hogy megszegte a tűzszünetet, miután az éjszaka folyamán több dróntámadást is jelentettek Ukrajnában. A jelentések szerint legalább egy ember meghalt, tizenkilencen pedig megsérültek az országszerte zajló csapásokban. 

Borítókép: Ukrán drónkezelő a frontvonalon (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
