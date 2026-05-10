Az ukránok nem fogták vissza magukat

Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök Donald Trump közvetítésével háromnapos tűzszüneti megállapodás született Oroszország és Ukrajna között. A kezdeményezés a győzelem napi parádé okán született, miután félő volt, hogy Ukrajna támadást intéz a moszkvai katonai parádé ellen.

A veszély komolyságát jól jelezte, hogy a védelmi minisztérium úgy döntött, idén nem vonulnak fel katonai eszközök az eseményen.