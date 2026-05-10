rangadólabdarúgó NB IIBudapest HonvédVasas

A Honvéd elhalasztotta a bajnokavatást az NB II-ben + videó

A Budapest Honvéd 3-1-re megnyerte a labdarúgó NB II vasárnap délutáni rangadóját a Bozsik Arénában a Vasas ellen. A kispestiek már az első félidőben vezetést szereztek, de a vendégek gyorsan egyenlítettek, a második félidőben viszont kétszer is betalált a Honvéd, amire nem érkezett válasz a túloldalon. A Honvéd a győzelmével életben tartotta reményét a másodosztály bajnoki címére, azonban a Vasasnak az utolsó fordulóban is elég a döntetlen az aranyéremhez – hacsak a Honvéd nem nyer tíz góllal a BVSC ellen.

Kibédi Péter
2026. 05. 10. 18:02
Vasas-Honvéd
Fotó: Balogh Dávid
A bekapott gól után a Vasas próbált gyorsan reagálni, de a Honvéd továbbra is veszélyesebben futballozott. Az 53. percben újabb komoly hazai helyzet alakult ki: Ujváry lapos beadásánál Nyers okosan átlépte a labdát, így Gyurcsó került helyzetbe, de Baráth az utolsó pillanatban becsúszva tisztázni tudott. A második félidő közepére nyíltabbá vált a játék, a Vasasnak többet kellett kockáztatnia az egyenlítés érdekében, ez pedig több területet hagyott a Honvéd támadóinak. A vendégek ugyan próbálkoztak, de igazán veszélyes lehetőséget nem tudtak kialakítani, miközben a kispestiek kontrái rendre veszélyt jelentettek. A hajrához közeledve egyre nagyobb nyomás nehezedett a Vasasra, amelynek támadójátéka továbbra sem működött igazán hatékonyan. A Honvéd ezzel szemben jól használta ki a lendületét és a közönség támogatását, majd a 79. percben gyakorlatilag eldöntötte a rangadót. Egy jobboldali szöglet után Csontos ívelte középre a labdát, az éppen beálló Kántor Kevin pedig első labdaérintéséből, remekül felugorva fejelt az öt és feles sarkáról a jobb sarokba. A Bozsik Aréna ismét felrobbant, a Honvéd pedig már 3-1-re vezetett.

A hajrában a Vasas ugyan próbált még visszajönni a mérkőzésbe, de a hazaiak stabilan őrizték az előnyüket. A kispestiek szervezetten védekeztek, miközben a vendégek támadásaiból hiányzott az átütőerő, így a Honvéd magabiztos játékkal tartotta otthon a három pontot a rangadón. A Honvéd a rangadón elért győzelmével megtartotta esélyét a bajnoki címre, de a tabellát továbbra is a Vasas vezeti. Ha a kispestiek az utolsó fordulóban nyerni tudnak a BVSC ellen és a Vasas kikap az Ajkától, akkor aranyérmesként jut az NB I-be. Amennyiben a Vasas egy pontot szerez, akkor a Honvédnak legalább tíz góllal kell nyernie a BVSC ellen a bajnoki címhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

