gulyás mártonpartizánVálasztás 2026panyi szabolcs

A tiszás ügynökbotrány hazánk alapvető nemzetbiztonsági érdekeit is fenyegetheti, véli a szakértő

A Panyi Szabolcs körül kibontakozó ügy nyomán rendkívüli figyelem irányult a nemzetbiztonsági kockázatokra: Horváth József szerint a bizottsági ülés célja az, hogy tisztázzák, történt-e külföldi befolyásolási kísérlet, és milyen válaszlépések indokoltak.

Gábor Márton
2026. 03. 24. 13:04
Fotó: Arpad Kurucz
– Azért kellett összehívni a parlament nemzetbiztonsági bizottságát, mert a grémium tagjai tájékoztatást és mélyebb ismereteket szeretnének az üggyel kapcsolatban szerezni, tekintettel arra, hogy egy védett vezetővel kapcsolatos ellenérdekelt külföldi titkosszolgálati művelet került napvilágra – mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő. 

Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook)

Kiemelte, 

nem csak erre az egy ügyre akarnak válaszokat kapni a nemzetbiztonsági bizottságban dolgozó képviselők, hanem akár arra is, hogy ez mennyiben fenyegeti vagy fenyegette Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekeit, milyen válaszlépéseket kíván tenni a kormány, illetve a szolgálatok értékelését is meg kívánják hallgatni, hiszen a magyar külügyminiszter az egy kiemelten védett személy.

A szakértő szerint ugyan sok információ mostanra nyilvánosságra került az üggyel kapcsolatban, de még sok időbe telhet, mire a hatóságok felderítik az ügynökbotrány részleteit. 

A miniszterelnök úr az igazságügyi minisztert utasította az üggyel kapcsolatos vizsgálat megindítására és gyors lefolytatására. Nyilvánvaló, hogy ennek kapcsán az igazságügyi miniszter szakmai kérdésekben fordulhat úgy a szolgálatokhoz, tehát itt egy összehangolt munka megindulásáról beszélhetünk. Ezeknek az ügyeknek a felgöngyölítése, teljes feltárása ugyanakkor precíz munkát követel

– jelentette ki Horváth József. Annak kapcsán, hogy a ma reggel megjelent információk már Panyi Szabolcs mellett Gulyás Márton érintettségére is utalnak, és a Partizán csatorna első embere kísértetiesen hasonló életutat járt be mint Panyi, a biztonságpolitikai szakértő elmondta, 

egyelőre azt látjuk, vannak párhuzamos életutak, hogy aztán ezek a párhuzamos életutak meddig futottak párhuzamosan, vagy éppenséggel hol ágaztak el, ennek egy vizsgálat során kell számot adni. Itt maga a jelenség, ami figyelmet érdemel. Az úgynevezett oknyomozó újságírókkal kapcsolatos egész problémakörhöz talán most kapunk egy megoldási kulcsot, hogy mögöttük több esetben is meghúzódhatnak külföldi ellenérdekelt titkosszolgálati célok, szándékok és befolyás.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt: nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Panyi Szabolcs arra is kitért, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben fideszes képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen XI. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.” Panyi szerint

továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.

A külföldről finanszírozott újságíró hétfőn elismerte a közösségi oldalán, hogy ő hallható a hangfelvételen, amelyen egy forrásával beszél.

Az ügyben érintett Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „durva, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró Orbán Anita barátja.”

Borítókép: Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook)

                 
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu