A tiszás ügynökbotrány hazánk alapvető nemzetbiztonsági érdekeit is fenyegetheti, véli a szakértő

– Azért kellett összehívni a parlament nemzetbiztonsági bizottságát, mert a grémium tagjai tájékoztatást és mélyebb ismereteket szeretnének az üggyel kapcsolatban szerezni, tekintettel arra, hogy egy védett vezetővel kapcsolatos ellenérdekelt külföldi titkosszolgálati művelet került napvilágra – mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

Kiemelte,

nem csak erre az egy ügyre akarnak válaszokat kapni a nemzetbiztonsági bizottságban dolgozó képviselők, hanem akár arra is, hogy ez mennyiben fenyegeti vagy fenyegette Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdekeit, milyen válaszlépéseket kíván tenni a kormány, illetve a szolgálatok értékelését is meg kívánják hallgatni, hiszen a magyar külügyminiszter az egy kiemelten védett személy.

A szakértő szerint ugyan sok információ mostanra nyilvánosságra került az üggyel kapcsolatban, de még sok időbe telhet, mire a hatóságok felderítik az ügynökbotrány részleteit.

A miniszterelnök úr az igazságügyi minisztert utasította az üggyel kapcsolatos vizsgálat megindítására és gyors lefolytatására. Nyilvánvaló, hogy ennek kapcsán az igazságügyi miniszter szakmai kérdésekben fordulhat úgy a szolgálatokhoz, tehát itt egy összehangolt munka megindulásáról beszélhetünk. Ezeknek az ügyeknek a felgöngyölítése, teljes feltárása ugyanakkor precíz munkát követel

– jelentette ki Horváth József. Annak kapcsán, hogy a ma reggel megjelent információk már Panyi Szabolcs mellett Gulyás Márton érintettségére is utalnak, és a Partizán csatorna első embere kísértetiesen hasonló életutat járt be mint Panyi, a biztonságpolitikai szakértő elmondta,

egyelőre azt látjuk, vannak párhuzamos életutak, hogy aztán ezek a párhuzamos életutak meddig futottak párhuzamosan, vagy éppenséggel hol ágaztak el, ennek egy vizsgálat során kell számot adni. Itt maga a jelenség, ami figyelmet érdemel. Az úgynevezett oknyomozó újságírókkal kapcsolatos egész problémakörhöz talán most kapunk egy megoldási kulcsot, hogy mögöttük több esetben is meghúzódhatnak külföldi ellenérdekelt titkosszolgálati célok, szándékok és befolyás.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt: nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.