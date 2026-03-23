Biztonságpolitikai szakértő a Panyi Szabolcs-féle botrányról: A király mezítelen, fényt kapott a csapat

Horváth József szerint nyílt nyomozás tisztázhatná a történteket, szerinte a kód most már megvan, csak meg kell fejteni a múltat.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 9:44
Panyi Szabolcs újságíró Fotó: Facebook
A király mezítelen – jelentette ki lapunk megkeresésére Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Panyi Szabolcs „újságírót” leleplező hangfelvétellel összefüggésben.

Mint mondta, 

az egész oknyomozó újságírói nimbuszról, amit a Panyi-féle csapat az elmúlt években felépített, kiderült, hogy egy blöff, fényt kapott a csapat.

A legszomorúbb az egészben – tette hozzá –, hogy ez az ember a hanganyag tanúsága szerint fel sem fogja, hogy hazaárulást követett el.

– A kérdés csupán az, hogy Panyi egy magányos harcos, vagy egy olyan figura, aki képes több személyt szervezetten mozgatni.

– Én az elsőre tippelnék, de ez még tisztázásra vár – fogalmazott.

Úgy gondolom, egy nyílt nyomozás lefolytatása választ adhatna arra, hogy egészen pontosan milyen folyamatok zajlottak, zajlanak a háttérben.

– Elérkezett az idő, hogy tüzetesebben átnézzék Panyi Szabolcsék sokéves tevékenységét, hiszen az, ami most kiderült, lényegében egy kód, ami alkalmas arra, hogy megfejtsük a múltat.

Megjegyezte, 

egyelőre nem világos, hogy Panyi hová lehet bekötve. Az tény, hogy Amerikában képezték, őt magát tanulmányozták és kiválasztották.

Ez nem jelenti azt, hogy bármit aláírt volna, egyszerűen alkalmas volt arra, hogy felhasználják, kihasználják – hangsúlyozta Horváth József.

Megjegyezte, beszervezés nélkül is lehet valakit fizetni, egyengetni a pályáját.

– Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hová fut ki a történet, hiszen ne felejtsük el, a hírek szerint nemsokára nyilvánosságra kerül egy nemzetbiztonsági jelentés, amely a Tisza Párt esetleges ukrán pénzeléséről rántja le a leplet. 

Ez a hanganyag, illetve az említett jelentés teljes képet adhat arról, hogy milyen erők mozdultak meg a jelenlegi kormánnyal szemben a színfalak mögött, és arról, hogy milyen eszközöket vetnek be a hatalomváltás érdekében.

A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, egyértelműen kiderült, hogy a kormány oroszbarátságát sulykoló narratíva tulajdonképpen nem más, mint egy szisztematikusan, évek óta koordináltan zajló művelet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

