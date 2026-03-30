Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Csercsa BalázsTisza PártKapitány István

A magyar emberek szempontjából abszolút megszorításnak tekinthetők a Tisza Párt tervei

Az energetikai anyagot Kapitány István, a Tisza energetikai szakértője és csapata jegyezhette.

2026. 03. 30. 21:23
Csercsa Balázs: A Tisza (Fotó: Képernyőfotó)
A magyar emberek szempontjából abszolút megszorításnak tekinthetők a Tisza Párt tervei – mondta Csercsa Balázs, a párt korábbi egyházügyi vezetője hétfőn az M1 aktuális csatornán az általa hétfőn közzétett dokumentummal kapcsolatban, amely szerint a Tisza Párt hatalomra kerülve eltörölné a védett árakat, a rezsicsökkentést, leválna az orosz olajról, kiegyezne az ukránokkal és megadóztatná az emberek megtakarításait.

Csercsa Balázs a műsorban kiemelte: ami a dokumentumban szerepel, azt 

megbízható forrásból, egy, a Tisza Párt köreiben szakpolitikában is jártas személytől kapta, aki benne van a Tisza közösségében, sőt a párt egyik egyéni országgyűlési képviselőjelöltje is.

 

A műsorvezető kérdésére Csercsa Balázs megerősítette: ez a képviselőjelölt részt vesz a Tisza Párt programalkotási munkájában, közel van a párt felsővezetéséhez és van rálátása, hozzáférése ehhez a dokumentumhoz.

Arról, hogy a dokumentum miként került hozzá, Csercsa Balázs elmondta: mindez úgy történt, hogy a Tisza párti képviselőjelölt felháborodottan felhívta őt és elmondta neki, hogy ezek a Tisza Párt várható, valódi tervei, amelyekről dokumentum is van, amelyet közérdek miatt elküld számára.

 

Mindez jól mutatja, hogy a Tisza Párt mennyire nem egy olyan »monolit«, amelynek sokan látják, ugyanis különböző indulatok forrnak a párton belül is

– magyarázta. Csercsa Balázs a Tisza Párton belüli belső ellentétekről azt mondta: létezik egy belső ellenzék, amely Magyar Péter körének a belső ellenzéke. Vannak köztük országgyűlési képviselőjelöltek is, esetükben nem zárható ki, hogy az Országgyűlésbe kerülve külön frakciót alapíthatnak – hívta fel a figyelmet. Látható, hogy amit a Tisza kommunikál, az egy „tetszetős terv”, de valójában ettől teljesen eltérőek a szándékok – szögezte le Csercsa Balázs, kiemelve: 

Kiemelte, a dokumentumban a Tisza Párt megemlíti az iráni háborút: korábbi közléseik ellenére a Tisza Párt vezetői tisztában vannak ugyanis azzal, hogy van háború, amely Magyarország számára az energiaellátás szempontjából veszélyes lehet. Ezenkívül leírják azt, amit már korábban többször is „elhintettek”, hogy az Európai Bizottsághoz és Ukrajnához közeledni kell, olyan áron, hogy az orosz olajról le kell válni – tette hozzá Csercsa Balázs. Elmondta: a szakpolitikai munka megkezdésétől fogva elvárás volt a Tisza Párton belül, hogy az ilyen dokumentumok elkészítésekor mindig legyen egy olyan rész, amely azt taglalja, hogy milyen ellenállásra lehet számítani a társadalom részéről, valamint javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy ezeket hogyan lehet kivédeni.

Magyar Péter reakciójával kapcsolatban, miszerint a közzétett dokumentum egy hamisítvány, amelyből egy szó sem igaz, Csercsa Balázs úgy fogalmazott: 

Magyar Péter eddig bármit mondott, az sohasem teljesült úgy, ahogy ő elmondta.

A politikus hamisítványnak nevez minden olyan dokumentumot, amely számára kellemetlen lehet – fűzte hozzá. Csercsa Balázs azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párttól való távozása után rövid időn belül Magyar Péter Facebook-oldalán megjelent egy rágalmazó poszt, úgy fogalmazott: „Ezeken már abszolút nem vagyok meglepődve, én viszont úgy gondolom, hogy az igazságnak mindig és minden körülmények között napvilágra kell kerülnie, és azt bárkivel szemben képviselni kell.”

A Tisza Párt számára nem lenne hasznos egy ellene indított per, hiszen a bíróságon hiteles dokumentumokkal tudná bizonyítani az igazát – szögezte le. „Két héttel a választások előtt ez egy elég konkrét dokumentum” – húzta alá Csercsa Balázs.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Csercsa Balázs (Fotó: Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
