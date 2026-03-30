A magyar emberek szempontjából abszolút megszorításnak tekinthetők a Tisza Párt tervei – mondta Csercsa Balázs, a párt korábbi egyházügyi vezetője hétfőn az M1 aktuális csatornán az általa hétfőn közzétett dokumentummal kapcsolatban, amely szerint a Tisza Párt hatalomra kerülve eltörölné a védett árakat, a rezsicsökkentést, leválna az orosz olajról, kiegyezne az ukránokkal és megadóztatná az emberek megtakarításait.

Csercsa Balázs a műsorban kiemelte: ami a dokumentumban szerepel, azt

megbízható forrásból, egy, a Tisza Párt köreiben szakpolitikában is jártas személytől kapta, aki benne van a Tisza közösségében, sőt a párt egyik egyéni országgyűlési képviselőjelöltje is.

A műsorvezető kérdésére Csercsa Balázs megerősítette: ez a képviselőjelölt részt vesz a Tisza Párt programalkotási munkájában, közel van a párt felsővezetéséhez és van rálátása, hozzáférése ehhez a dokumentumhoz.

Arról, hogy a dokumentum miként került hozzá, Csercsa Balázs elmondta: mindez úgy történt, hogy a Tisza párti képviselőjelölt felháborodottan felhívta őt és elmondta neki, hogy ezek a Tisza Párt várható, valódi tervei, amelyekről dokumentum is van, amelyet közérdek miatt elküld számára.

Mindez jól mutatja, hogy a Tisza Párt mennyire nem egy olyan »monolit«, amelynek sokan látják, ugyanis különböző indulatok forrnak a párton belül is

– magyarázta. Csercsa Balázs a Tisza Párton belüli belső ellentétekről azt mondta: létezik egy belső ellenzék, amely Magyar Péter körének a belső ellenzéke. Vannak köztük országgyűlési képviselőjelöltek is, esetükben nem zárható ki, hogy az Országgyűlésbe kerülve külön frakciót alapíthatnak – hívta fel a figyelmet. Látható, hogy amit a Tisza kommunikál, az egy „tetszetős terv”, de valójában ettől teljesen eltérőek a szándékok – szögezte le Csercsa Balázs, kiemelve:

ezt az anyagot Kapitány István, a Tisza energetikai szakértője és csapata jegyezhette.

Kiemelte, a dokumentumban a Tisza Párt megemlíti az iráni háborút: korábbi közléseik ellenére a Tisza Párt vezetői tisztában vannak ugyanis azzal, hogy van háború, amely Magyarország számára az energiaellátás szempontjából veszélyes lehet. Ezenkívül leírják azt, amit már korábban többször is „elhintettek”, hogy az Európai Bizottsághoz és Ukrajnához közeledni kell, olyan áron, hogy az orosz olajról le kell válni – tette hozzá Csercsa Balázs. Elmondta: a szakpolitikai munka megkezdésétől fogva elvárás volt a Tisza Párton belül, hogy az ilyen dokumentumok elkészítésekor mindig legyen egy olyan rész, amely azt taglalja, hogy milyen ellenállásra lehet számítani a társadalom részéről, valamint javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy ezeket hogyan lehet kivédeni.