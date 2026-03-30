Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Szijjártó Péter: A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést

A Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát hajtaná végre, eltörölné a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárat, ezért nem szabad veszélybe sodorni az elmúlt évek nehézségei közepette elért eredményeket – jelentette ki Szijjártó Péter hétfőn Tolnán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 20:25
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Tolnatej Zrt. beruházásának bejelentésén Szekszárdon 2026. március 30-án
Kiderült, hogy a Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát akarja végrehajtani, a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár eltörlésére készül, ezért sem érdemes a választáson veszélybe sodorni a nehézségek közepette elért eredményeket – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Tolnán.

Szekszárd, 2026. március 30. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Tolnatej Zrt. beruházásának bejelentésén Szekszárdon 2026. március 30-án. A hazai tulajdonú vállalat tízmilliárd forint értékben korszerű, automatizált savófehérje-feldolgozó üzemet létesít, amit a kormány 3,5 milliárd forinttal támogat.
A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon kiemelte, hogy tizenhat „kutyakemény év” van már Magyarország mögött, ezen időszak alatt öt olyan válság is kirobbant, amilyenből egy is „fejezeteket tölt meg a történelemkönyvekben”.

„Tizenhat éve összeomlott az európai pénzügyi rendszer, kis híján maga alá temetve az európai gazdaságot. 

Majd tizenegy éve kultúrsokként érvén minket, idegen kultúrákból érkezők tömegei agresszív, a törvényeinkre gyalázatos módon fittyet hányó módon meneteltek keresztül az országon (…) Itt jött a Covid. Aztán négy éve kitört a háború. Majdnem annyi ideje zajlik háború a szomszédban, mint amilyen hosszan zajlottak a világháborúk az elmúlt évszázadban. És most még kitört az iráni háború is” – sorolta.

„És mégis, 

Magyarország fantasztikus teljesítményt hajtott végre. 

Mivel ezalatt a tizenhat év alatt történtek olyan dolgok, amilyenek sehol máshol a világon. Egymillió új munkahelyet teremtettünk tíz év alatt, (…) Itt kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat. Itt van egyedül 13. és 14. havi nyugdíj is. Itt van olyan világbajnok családtámogatási rendszer, aminek a keretében most már majd az anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni egész életükben, függetlenül attól, hogy ők hány évesek meg a gyerek hány éves. És ugye, itt van a rezsicsökkentés” – húzta alá.

„S mi azt mondjuk a bizonytalankodóknak, hogy ne kockáztassanak. 

Ne kockáztassanak, mert ezeket az eredményeket nem érdemes veszélybe sodorni” 

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán azt mondta, hogy kijött a Tisza Pártnak most egy dokumentuma, amelyet megpróbáltak eltitkolni, s amely azt mutatja, hogy többek közt a rezsicsökkentés eltörlésére készülnek.

„A Tisza Párt alapvetően megpróbálja titkolni, hogy mit akar csinálni, ugye? Az alelnökük mondta, hogy majd a választás után mindent meg lehet csinálni, hogy addig nem mondanak el semmit, mert a végén még megbuknak a választás előtt” – fogalmazott.

„Na de most kiderült, hogy mit akarnak a rezsicsökkentéssel, kiderült, hogy mit akarnak. Végre akarják hajtani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? 

El akarják törölni a rezsicsökkentést, el akarják törölni a védett benzinárat és külföldiek kezére akarják juttatni a magyar energiaipari vállalatokat”

 – jelentette ki.

A miniszter hangsúlyozta, hogy napjainkban, amikor világszerte emelkednek az energiaárak, ha az olcsó orosz kőolajat és földgázt kitiltják Magyarországról, végrehajtva ezzel a brüsszeli energiapolitikát, akkor a rezsiszámlák háromszorosukra fognak nőni azonnal.

„Meg kell nézni, mennyi van a mostanin, és ha eltörli a Tisza a rezsicsökkentést, háromszor annyi lesz a számla végén. Ma, ha eltörlik a védett árat, ezer forint fölé megy a benzin és a dízel ára is. Ha csak a környező országokban megnézik, akkor 8-900 forint az üzemanyag. Európa nyugati felében meg már kész, el is szállt” – figyelmeztetett.

„És az energiacégek külföldi kézre juttatása, privatizálása gyakorlatilag elvenné az energiaszuverenitást Magyarországon”

 – folytatta.

„Azaz nem érdemes kockáztatni. Nem érdemes veszélybe sodorni ezeket az eredményeket, mert ezeket nagyon nehezen együtt értük el a nagyon nehéz körülmények dacára. Nézzék, most olyan világpolitikai időszakban élünk, amikor a nullkilométeres kalandorokat reggelire megeszik” – összegzett.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamosenergia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Tolnatej Zrt. beruházásának bejelentésén Szekszárdon 2026. március 30-án (Forrás: MTI/Kacsúr Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
