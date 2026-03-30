Szijjártó Péter: A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést

Kiderült, hogy a Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát akarja végrehajtani, a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár eltörlésére készül, ezért sem érdemes a választáson veszélybe sodorni a nehézségek közepette elért eredményeket – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Tolnán.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon kiemelte, hogy tizenhat „kutyakemény év” van már Magyarország mögött, ezen időszak alatt öt olyan válság is kirobbant, amilyenből egy is „fejezeteket tölt meg a történelemkönyvekben”.

„Tizenhat éve összeomlott az európai pénzügyi rendszer, kis híján maga alá temetve az európai gazdaságot.

Majd tizenegy éve kultúrsokként érvén minket, idegen kultúrákból érkezők tömegei agresszív, a törvényeinkre gyalázatos módon fittyet hányó módon meneteltek keresztül az országon (…) Itt jött a Covid. Aztán négy éve kitört a háború. Majdnem annyi ideje zajlik háború a szomszédban, mint amilyen hosszan zajlottak a világháborúk az elmúlt évszázadban. És most még kitört az iráni háború is” – sorolta.

„És mégis,

Magyarország fantasztikus teljesítményt hajtott végre.

Mivel ezalatt a tizenhat év alatt történtek olyan dolgok, amilyenek sehol máshol a világon. Egymillió új munkahelyet teremtettünk tíz év alatt, (…) Itt kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat. Itt van egyedül 13. és 14. havi nyugdíj is. Itt van olyan világbajnok családtámogatási rendszer, aminek a keretében most már majd az anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni egész életükben, függetlenül attól, hogy ők hány évesek meg a gyerek hány éves. És ugye, itt van a rezsicsökkentés” – húzta alá.

„S mi azt mondjuk a bizonytalankodóknak, hogy ne kockáztassanak.

Ne kockáztassanak, mert ezeket az eredményeket nem érdemes veszélybe sodorni”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán azt mondta, hogy kijött a Tisza Pártnak most egy dokumentuma, amelyet megpróbáltak eltitkolni, s amely azt mutatja, hogy többek közt a rezsicsökkentés eltörlésére készülnek.

„A Tisza Párt alapvetően megpróbálja titkolni, hogy mit akar csinálni, ugye? Az alelnökük mondta, hogy majd a választás után mindent meg lehet csinálni, hogy addig nem mondanak el semmit, mert a végén még megbuknak a választás előtt” – fogalmazott.