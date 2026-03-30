A Fővárosi Nyomozó Ügyészség üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, pénzmosás és más bűncselekmény miatt nyomoz hat személy ellen, akik közül hárman őrizetben, hárman előállításban vannak.

Korrupcióba keveredett magánnyomozókat és rendőröket vettek őrizetbe

(Fotó: Douglas Sacha / Moment RF)

Korrupcióba keveredtek, személyes adatokkal kereskedtek

A megalapozott gyanú szerint a magánnyomozóként dolgozó férfi és élettársa – korábban mindketten rendvédelmi területen dolgoztak – korrupciós kapcsolaton keresztül rendszeresen bűnügyi személyes adatokat szerzett meg és értékesített megbízóinak.

Ezt segítette haszonszerzés reményében egy budapesti rendőr az általa elérhető hatósági nyilvántartásokban tárolt adatok jogosulatlan megszerzésével és továbbításával. Az iroda egyik állandó megbízója egy ügyvéd volt, aki az általa ellenszolgáltatás fejében megszerzett adatokhoz jogszerűen nem juthatott volna hozzá.

A magánnyomozók tevekénységüket nagyfokú konspirációval folytatták: közvetítőkön keresztül tartották a kapcsolatot a rendőrrel, és így fizettek neki a megszerzett bűnügyi adatokért. A rendőr csaknem 600 ezer forintot kapott a gyermeke nevén lévő bankszámlára.

A nyomozó ügyészség további bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében hétfőn több helyszínen összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre, kutatásokat, lefoglalásokat végzett, és gyanúsítottként hallgatja ki a két magánnyomozót, a rendőrt, az ügyvédet és a két közvetítőt.

Az ügy felderítésében közreműködött a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a bűnügyi akció végrehajtásában pedig a Készenléti Rendőrség járőrei és a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatal munkatársai – közölte a főügyészség.

Borítókép: Magánnyomozó munka közben ( Fotó: illusztráció, Gettyimages/urbazon)