A tiszás energiaszakértő is nevetett az állítólagos orosz befolyáson + videó

A Klikk TV egyik műsorában Holoda Attila, a Tisza Párt energia-szakértője, valamint Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő-helyettese beszélgetett Sebes Györggyel az energiaügyről és az orosz befolyás kérdéséről – írja a Tűzfalcsoport.

A cikk szerint a műsor felvezetése valójában inkább azt mutatta meg, hogy az állítólagos magyarországi orosz beavatkozásról szóló állítások mennyire nehezen vehetőek komolyan, ezt pedig a Tűzfalcsoport úgy értelmezi, hogy

még a vendégek is derűsen fogadták az erről szóló híreszteléseket.

A cikk kitér arra is, hogy Holoda Attila a Barátság kőolajvezetékről és az orosz ígéretről egy szovjet viccet idézett fel, majd a beszélgetés végén a jelenlegi helyzetből a kormányváltást nevezte meg kiútként.

A Tűzfalcsoport szerint erre Horváth Gábor egyetértően reagált, így az írás ezt már egyértelmű politikai állásfoglalásként értelmezi.