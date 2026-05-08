rendőrséggyilkosságbihari naplóbűncselekmény

Órákon át tartó hajtóvadászat után elfogták a pelbárthidai gyilkosság gyanúsítottját + videó

Többórás hajtóvadászat után elfogták a rendőrök azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken dél körül megölt egy 18 éves fiatal nőt Pelbárthidán. A büntetett előéletű Bóné József Zsoltot a gyilkosság helyszínének közelében találták meg. A román–magyar határ közelében a férfit nagy erőkkel kereste a román rendőrség. A 39 éves, magyar nemzetiségű gyanúsított felkutatásához a lakosság segítségét kérték – tudatta a Bihar megyei rendőr-főkapitányság.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 19:53
Forrás: Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pelbárthidát is magába foglaló Paptamási község polgármestere, Matyi Miklós a Bihari Napló online kiadásának úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, 14 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt, miután megölte a szomszédját. Tavaly tavasszal, nyolc hónappal a rá kiszabott büntetés letöltése előtt szabadlábra helyezték. A kecskefarmon dolgozott, ahol a tulajdonos vállalta érte a felelősséget. A polgármester szerint 

a feltételezett elkövető korábbi ügyében is hosszabb ideig bujkált a hatóságok elől, mielőtt elfogták.

Borítókép: A gyanúsítottat sikerült elfogni (Forrás: Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Tehát ez is csak egy aljas kampányhazugság volt

Bayer Zsolt avatarja

Brüsszel-, amerikai deep state , Panyi Szabolcs-, teljes hazai „független sajtó és Magyar Péter-módra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu