Órákon át tartó hajtóvadászat után elfogták a pelbárthidai gyilkosság gyanúsítottját + videó

A Pelbárthidát is magába foglaló Paptamási község polgármestere, Matyi Miklós a Bihari Napló online kiadásának úgy nyilatkozott, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, 14 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt, miután megölte a szomszédját. Tavaly tavasszal, nyolc hónappal a rá kiszabott büntetés letöltése előtt szabadlábra helyezték. A kecskefarmon dolgozott, ahol a tulajdonos vállalta érte a felelősséget. A polgármester szerint

a feltételezett elkövető korábbi ügyében is hosszabb ideig bujkált a hatóságok elől, mielőtt elfogták.