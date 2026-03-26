Fordulat a Tisza Párt adatszivárgási botrányában!

Információs rendszer vagy adat megsértése helyett már tiltott adatszerzés bűntettének gyanúja miatt folytatja a nyomozást a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – értesült a Magyar Nemzet.

A tiltott adatszerzés jóval komolyabb bűntett, mint ami miatt elrendelték a nyomozást. A tiltott adatszerzés leegyszerűsítve olyan bűncselekmény, amely során az elkövető jogosulatlanul, titokban megszerzi más személyek nem nyilvános közléseit vagy az azokhoz kapcsolódó adatokat, rendszerint technikai eszköz igénybevételével.

Adatszivárgási botrány

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból kétszer is szivárogtak az adatok. Először tavaly október elején, amikor majdnem húszezer személy adata került ki az internetre, majd a hónap végén, amikor a teljes, kétszázezres lista felkerült a világhálóra. Már a kezdet kezdetén is több jel arra utalt, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki az irdatlan mennyiségű személyes adat.

Eközben arról is jelentek meg részletek, hogy az applikáció kialakításában ukránok vettek részt. Az adminok, vagyis a telefonos alkalmazás működtetéséért felelős személyek között például Miroslav Tokar személyében olyan ukrán szakember is szerepelt, aki a PettersonApps nevű cégnél dolgozott. A vállalat applikációk fejlesztésével is foglalkozik, vezetője, Oleh Ostroverkh pedig egyrészt Volodimir Zelenszkij támogatója, másrészt egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A brutális mértékű, kétszázezres adatszivárgás kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök nemzetbiztonsági vizsgálatot rendelt el, amely megállapította, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Az ügyben eljárást indított a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is.

A Tisza azonnal a Fideszre mutogatott

A Tisza szokása szerint Magyar Péterék megpróbálták a Fideszre tolni a saját adatbotrányukat. Radnai Márk Tisza-alelnök az első, október eleji botrány kirobbanása után belső levélben azt írta, hogy a kikerült adatbázis manipulált, nem az övék, emellett fideszes titkosszolgálati akciót is emlegetett. Szavai szerint elkaptak egy beépített embert, akitől szeptember 12-én azonnali hatállyal meg is váltak. Azonban a Magyar Nemzet által akkoriban megszólaltatott Tisza-szimpatizánsok közül sokan azt állították, hogy szeptember 12. után kezdték használni a mobilalkalmazást, vagyis azt követően, hogy Magyar Péterék állítólag lebuktatták az adatokat kiszivárogtató személyt. Valójában azonban ők buktak le.