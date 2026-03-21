Bombafenyegetésről érkezett bejelentés egy kispesti iskolába

Poénnak szánták a fiatalok, közveszéllyel fenyegetés gyanújával előállítják őket.

2026. 03. 21. 11:20
rendőrségi szalag,police illusztráció Police
– „A robbantással fenyegetés nem fér bele a diákcsíny kategóriába” – áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleményében, majd emlékeztetett: akár egy poénnak szánt hívás is könnyen komoly bűncselekménnyé válhat.

Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text.
Fotó: Shutterstock/Jeremy Clein 

A kispesti nyomozók szerint egy budapesti diák bombával fenyegette meg az iskoláját telefonon keresztül – a fiút és két társát közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítják.

A 14 éves fiú március 18-án reggel 8 óra körül azzal hívta fel az iskoláját, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás szerint a cselekményre két ismerőse – egy szintén 14 és egy 16 éves fiú – vette rá. 

A XIX. kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével még aznap elfogták mindhárom fiatalt Budapesten, majd előállították őket a kapitányságra. A rendőrök sem a fiúknál, sem az iskolában nem találtak robbantásra alkalmas eszközt.

Fontos: egy ilyen tett nem játék. A robbantással fenyegetés súlyos bűncselekmény, amely komoly jogi következményekkel járhat. Egy rossz döntés hosszú évekre meghatározhatja az elkövetők életét – szerepel a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
