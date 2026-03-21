Bombafenyegetésről érkezett bejelentés egy kispesti iskolába

– „A robbantással fenyegetés nem fér bele a diákcsíny kategóriába” – áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleményében, majd emlékeztetett: akár egy poénnak szánt hívás is könnyen komoly bűncselekménnyé válhat.

A kispesti nyomozók szerint egy budapesti diák bombával fenyegette meg az iskoláját telefonon keresztül – a fiút és két társát közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítják.

A 14 éves fiú március 18-án reggel 8 óra körül azzal hívta fel az iskoláját, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás szerint a cselekményre két ismerőse – egy szintén 14 és egy 16 éves fiú – vette rá.

A XIX. kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével még aznap elfogták mindhárom fiatalt Budapesten, majd előállították őket a kapitányságra. A rendőrök sem a fiúknál, sem az iskolában nem találtak robbantásra alkalmas eszközt.