Rendkívüli

Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

Menczer: Brüsszel által irányított, kokainos bulikba járó bábfigurák nem kellenek!

A Fidesz kommunikációs igazgatója borzasztó képet festett le arról, hogy milyen is lenne, ha Orbán Viktor helyett, Magyar Péter képviselte volna Magyarországot a csütörtöki EU-csúcs során.

Forrás: Facebook2026. 03. 21. 10:46
Menczer Tamás felfedte az ukrán háttéralkut
„Szombat reggeli borzongásnak képzeljük el, mi lett volna, ha Orbán Viktor helyett Magyar Péter van Brüsszelben” – írta legutóbbi Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, arra reagálva, hogy a miniszterelnök győztesen tért vissza az Európai Tanács csütörtökön tartott üléséről.

Orbán Viktor győzött ebben a csatában és valóban a következő április 12-én lesz, megvédte a magyar érdekeket, de gondoljunk bele, hogy mi lenne hogyha, vagy mi lett volna, hogyha Magyar Péter van egy ilyen eseményen

– reagálta Menczer.

„Minden brüsszeli utasításra, például arra, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, a 90 milliárd eurót adjuk oda az ukránoknak, abban a magyarok vegyenek részt, a magyarok pénzét adjuk oda, támogassuk a háborút, Ukrajnát hozzuk be az Unióba, minderre Magyar Péter azt mondaná, hogy »jawohl«, ugye Weber a gazdája, Zelenszkij a szövetségese, mindenre azt mondaná igenis. Ha egy késő éjszakai órán ott lenne egyáltalán Brüsszelben a tárgyalóteremben és nem valami brüsszeli bérleményben szívna kokaint az egyik volt barátnője combjának a belső oldaláról” – tette hozzá.

A politikus úgy folytatta: „Tehát a magyar emberek biztos vagyok benne, hogy látják azt, hogy óriási a tét, itt a jövőnkről van szó és bábfigurákra nem lehet bízni Magyarországot.”

Ukránbarát, Brüsszel által irányított kokainos bulikba járó bábfigurákkal nem lehet irányítani Magyarországot, Orbán Viktor a biztos választás

– zárta mondandóját Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
