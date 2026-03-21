Menczer: Brüsszel által irányított, kokainos bulikba járó bábfigurák nem kellenek!

„Szombat reggeli borzongásnak képzeljük el, mi lett volna, ha Orbán Viktor helyett Magyar Péter van Brüsszelben” – írta legutóbbi Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, arra reagálva, hogy a miniszterelnök győztesen tért vissza az Európai Tanács csütörtökön tartott üléséről.

Orbán Viktor győzött ebben a csatában és valóban a következő április 12-én lesz, megvédte a magyar érdekeket, de gondoljunk bele, hogy mi lenne hogyha, vagy mi lett volna, hogyha Magyar Péter van egy ilyen eseményen

– reagálta Menczer.

„Minden brüsszeli utasításra, például arra, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, a 90 milliárd eurót adjuk oda az ukránoknak, abban a magyarok vegyenek részt, a magyarok pénzét adjuk oda, támogassuk a háborút, Ukrajnát hozzuk be az Unióba, minderre Magyar Péter azt mondaná, hogy »jawohl«, ugye Weber a gazdája, Zelenszkij a szövetségese, mindenre azt mondaná igenis. Ha egy késő éjszakai órán ott lenne egyáltalán Brüsszelben a tárgyalóteremben és nem valami brüsszeli bérleményben szívna kokaint az egyik volt barátnője combjának a belső oldaláról” – tette hozzá.

A politikus úgy folytatta: „Tehát a magyar emberek biztos vagyok benne, hogy látják azt, hogy óriási a tét, itt a jövőnkről van szó és bábfigurákra nem lehet bízni Magyarországot.”

Ukránbarát, Brüsszel által irányított kokainos bulikba járó bábfigurákkal nem lehet irányítani Magyarországot, Orbán Viktor a biztos választás

– zárta mondandóját Menczer Tamás.