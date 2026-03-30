Budaházy György: A Fideszre szavaznék a Mi Hazánk jelöltje helyett egyéniben

Az aktivista elmondta, a legfontosabb, hogy ne kerüljön hatalomra az az „elmebetegség”.

2026. 03. 30. 23:01
A Fidesz jelöltjére szavazna Budaházy György a Mi Hazánk jelöltjével szemben az egyéni választói körzetben. Az aktivista a döntését az Ultrahang Plusz podcastjében a magyar választási rendszer működésével magyarázta. Bár ő maga még 2028-ig nem vehet részt választásokon, azt elmondta, hogy szerine a Mi Hazánk be tud jutni a parlamentbe, azonban úgy véli, a magas részvétel nem kedvezhet a kisebb pártoknak. Ahogy azt sem tartja reálisnak, hogy bármely szervezetnek kétharmados többsége legyen az új Országgyűlésben.

– Magyarországnak van egy választási rendszere és a választást az egyéni körzetekben kell megnyerni mindenképpen. Ha ezeket nem tudod megnyerni, akkor valószínűleg elbukod az egész választást – mutatott rá Budaházy György. Az aktivista arra is kitért, hogy reálisabbnak látja a Fidesz által kommunikált támogatottsági számokat, mint amiket a Tisza Pár mond.

Azt is elképzelhetetlennek látom, hogy a Tisza Párt legyőzzön két jobboldali pártot

– utalt a Fideszre és a Mi Hazánkra. Hozzátette: elképzelhetetlennek tartja, hogy Toroczkai László együttműködjön a Tiszával.

„Van egy nagy nemzeti tábor. Legyünk büszkék arra, hogy Magyarországon ez egy összetartó tábor és nem igaz, hogy nem tudunk összefogni” – mutatott rá. Hozzátette: ideológiai különbség nincs a két jobboldali párt között, csak hangsúlybeli. A túloldalon azonban nincs ideológiai összhang.

Budaházy György azt üzente a nemzeti tábornak: az a legfontosabb, hogy ne kerüljön hatalomra az az „elmebetegség”, amely kopogtat. Ehhez az kell, hogy a csatatérkörzeteket a jobboldal megnyerje.

Egyéniben biztos, hogy a Fideszre szavaznék (…) mert nincs más lehetőség arra, hogy biztosítsuk a jobboldali győzelmet

– jelentette ki. Hozzátette: az már más kérdés, hogy listán kinek mi a szimpatikus.

A kiemelt részlet a beszélgetés 9 percének 18 másodpercétől hallható.


Borítókép: Budaházy György (Fotó: YouTube)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

