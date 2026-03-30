Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Orbán Viktor: A választás tétje, hogy hagyjuk-e kizsebelni Magyarországot + videó

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a választás minden magyar család pénzéről és jövőjéről is szól.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 22:10
Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának szolnoki állomásán, a Tiszai Hajósok terén 2026. március 30-án Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Viktor miniszterelnök szolnoki választási nagygyűlésén arról beszélt, hogy a választás egyik legfontosabb kérdése: hagyják-e a magyarok, hogy megfosszák őket az eredményeiktől és a családokat érintő támogatásoktól.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „mi vagyunk itthon”, míg politikai ellenfeleit „ünneprontóknak” nevezte. A miniszterelnök szerint ugyanakkor 

az ünnep mindig erősebb, mint a rontás.

A kormányfő úgy fogalmazott: a háború ürügy arra, hogy Kijev és Brüsszel közösen „kizsebelje” Magyarországot. 

Állítása szerint 

a kijevi vezetésnek, Brüsszelnek és a Tisza Pártnak közös terve, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Orbán Viktor szerint ennek következménye az lenne, hogy megszűnne a rezsitámogatás Magyarországon. Hangsúlyozta: 

nem lehet megengedni, hogy „trükkökkel kifosszák a magyar családokat”.

A miniszterelnök azt mondta, 

a választás nemcsak a jövőről és a háborúról szól, hanem minden magyar család pénzéről is. 

Hozzátette: a kormány nem fogja megengedni, hogy elvegyék azt, amiért az emberek megdolgoztak.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása két hete Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök Egerben, Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút további állomása Miskolc volt, majd Hódmezővásárhely következett. A miniszterelnök a múlt héten ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára, Esztergomba, Törökszentmiklósra. Majd pénteken Veszprémben és Győrben, szombaton Pécelen, vasárnap pedig Békéscsabán járt.

A miniszterelnök ma Szolnokra látogatott, a következőkben pedig 

  • március 31-én Ócsára
  • április 1-jén Szentesre
  • április 2-án Szombathelyre látogat.

Borítókép: Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának szolnoki állomásán, a Tiszai Hajósok terén 2026. március 30-án (Forrás: MTI/ Hegedűs Róbert)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
