Orbán Viktor: A választás tétje, hogy hagyjuk-e kizsebelni Magyarországot + videó

Orbán Viktor miniszterelnök szolnoki választási nagygyűlésén arról beszélt, hogy a választás egyik legfontosabb kérdése: hagyják-e a magyarok, hogy megfosszák őket az eredményeiktől és a családokat érintő támogatásoktól.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „mi vagyunk itthon”, míg politikai ellenfeleit „ünneprontóknak” nevezte. A miniszterelnök szerint ugyanakkor

az ünnep mindig erősebb, mint a rontás.

A kormányfő úgy fogalmazott: a háború ürügy arra, hogy Kijev és Brüsszel közösen „kizsebelje” Magyarországot.

Állítása szerint

a kijevi vezetésnek, Brüsszelnek és a Tisza Pártnak közös terve, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Orbán Viktor szerint ennek következménye az lenne, hogy megszűnne a rezsitámogatás Magyarországon. Hangsúlyozta:

nem lehet megengedni, hogy „trükkökkel kifosszák a magyar családokat”.

A miniszterelnök azt mondta,

a választás nemcsak a jövőről és a háborúról szól, hanem minden magyar család pénzéről is.

Hozzátette: a kormány nem fogja megengedni, hogy elvegyék azt, amiért az emberek megdolgoztak.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása két hete Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök Egerben, Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút további állomása Miskolc volt, majd Hódmezővásárhely következett. A miniszterelnök a múlt héten ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára, Esztergomba, Törökszentmiklósra. Majd pénteken Veszprémben és Győrben, szombaton Pécelen, vasárnap pedig Békéscsabán járt.

A miniszterelnök ma Szolnokra látogatott, a következőkben pedig