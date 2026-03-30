A baloldali lap nem látja problémának, hogy a Tisza elszegényítené a magyarokat

Az első a tagadás: Magyar Péter szokásához híven rögtön megpróbálta letagadni azt a magyarok életére negatív hatással bíró tervezetet, ami hétfőn látott napvilágot és amin Kapitány István és csapata dolgozott. Ezt a látványosan erőltetett tagadási kísérletet nem először kell megtennie a Tisza Párt elnökének, hiszen már nem először kell magyarázkodnia a baloldali pártból kiszivárgott ügyek miatt. A Tisza-vezér átélte ezt már kiszivárgott dokumentumok és az alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólásai miatt is. A HVG azonban cikkében igyekezett már jó előre felállítani Magyar Péter védelmét. A baloldali portál egyből Magyar Péter tagadásával kezd.

De a HVG nem bízik a puszta védekezésben: a portál azonnal nekiállt bagatellizálni a magyarok életminőségének szándékos rontását. A portál szerint a Tisza Párttól kiszivárgott dokumentum „alig tartalmaz világrengető terveket, amennyiben főként olyan szakpolitikai lépések szerepelnek benne, amelyek – az adott szakmák szerint – évek óta sürgetők”. A Tisza-közeli HVG azonban nem fejezte be ennyivel a kiszivárgott tervek komolyságának tompítását:

szerintük a fő probléma nem azzal van, hogy Magyar Péterék ilyen terveket hajtanának végre, hanem azzal, „ha ezekre a lépésekre egy kormányváltás után sem kerül sor”.

Ahogy emellett azt is próbálják az olvasónak bizonygatni, hogy a dokumentum Tiszához való köthetőségét aláássa, hogy a „párt politikusai már régen elutasították”. Mindazonáltal nem ez lenne az első dolog, amit a Tisza Pártnál letagadnak, majd kiderülne, hogy igaz volt.

Elindult a narratívaépítés

Az üzemanyagárstop kapcsán a portál rögtön leszögezi: „Az ársapka aligha lesz fenntartható, attól függetlenül, hogy milyen kormány alakul az áprilisi választás után”. Majd szinte indokot és magyarázatot adva, mások mellett az iráni háborúra mutogatva magyarázták, hogy miért lehet, sőt akár kell is a tiszás dokumentumban foglaltakat végrehajtani.

De a rezsicsökkentés sem úszta meg. Bár megpróbálják lefektetni azt a narratívát, hogy a Tisza Párt nem nyúlna hozzá, „hiszen megígérték”, rögvest egy éles váltással elkezdik megmagyarázni hogy miért is kéne eltörölni az intézkedést, ezzel indokot fabrikálva, ha a Tisza Párt a hatalomra kerülése esetén „véletlenül” mégis eltörölné azt. A magyarázkodás szerint „a nyomott és állandó szinten tartott hatósági áraknak köszönhető, hogy a lakosság energiatudatossága lényegében megszűnt, fontos energiahatékonysági, fogyasztáscsökkentési folyamatok haltak hamvukba”. Ez az indoklás egész véletlenül ismét jó okot ad arra, hogy miért „kényszerülhet” Magyar Péter esetleges kormánya meglépni olyan dolgokat, mint amilyeneket a kiszivárgott dokumentum vázol fel.