A baloldali lap nem látja problémának, hogy a Tisza elszegényítené a magyarokat

Az ellenzéki párt szócsöveként üzemelő portál szerint nem a Tisza tervei jelentenek gondot, hanem, az hogy csak a kormányváltás után lennének megvalósíthatóak.

2026. 03. 30. 21:51
Az első a tagadás: Magyar Péter szokásához híven rögtön megpróbálta letagadni azt a magyarok életére negatív hatással bíró tervezetet, ami hétfőn látott napvilágot és amin Kapitány István és csapata dolgozott. Ezt a látványosan erőltetett tagadási kísérletet nem először kell megtennie a Tisza Párt elnökének, hiszen már nem először kell magyarázkodnia a baloldali pártból kiszivárgott ügyek miatt. A Tisza-vezér átélte ezt már kiszivárgott dokumentumok és az alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólásai miatt is. A HVG azonban cikkében igyekezett már jó előre felállítani Magyar Péter védelmét. A baloldali portál egyből Magyar Péter tagadásával kezd.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs
De a HVG nem bízik a puszta védekezésben: a portál azonnal nekiállt bagatellizálni a magyarok életminőségének szándékos rontását. A portál szerint a Tisza Párttól kiszivárgott dokumentum „alig tartalmaz világrengető terveket, amennyiben főként olyan szakpolitikai lépések szerepelnek benne, amelyek – az adott szakmák szerint – évek óta sürgetők”. A Tisza-közeli HVG azonban nem fejezte be ennyivel a kiszivárgott tervek komolyságának tompítását: 

szerintük a fő probléma nem azzal van, hogy Magyar Péterék ilyen terveket hajtanának végre, hanem azzal, „ha ezekre a lépésekre egy kormányváltás után sem kerül sor”.

Ahogy emellett azt is próbálják az olvasónak bizonygatni, hogy a dokumentum Tiszához való köthetőségét aláássa, hogy a „párt politikusai már régen elutasították”.  Mindazonáltal nem ez lenne az első dolog, amit a Tisza Pártnál letagadnak, majd kiderülne, hogy igaz volt.

Elindult a narratívaépítés

Az üzemanyagárstop kapcsán a portál rögtön leszögezi: „Az ársapka aligha lesz fenntartható, attól függetlenül, hogy milyen kormány alakul az áprilisi választás után”. Majd szinte indokot és magyarázatot adva, mások mellett az iráni háborúra mutogatva magyarázták, hogy miért lehet, sőt akár kell is a tiszás dokumentumban foglaltakat végrehajtani.

De a rezsicsökkentés sem úszta meg. Bár megpróbálják lefektetni azt a narratívát, hogy a Tisza Párt nem nyúlna hozzá, „hiszen megígérték”, rögvest egy éles váltással elkezdik megmagyarázni hogy miért is kéne eltörölni az intézkedést, ezzel indokot fabrikálva, ha a Tisza Párt a hatalomra kerülése esetén „véletlenül” mégis eltörölné azt. A magyarázkodás szerint „a nyomott és állandó szinten tartott hatósági áraknak köszönhető, hogy a lakosság energiatudatossága lényegében megszűnt, fontos energiahatékonysági, fogyasztáscsökkentési folyamatok haltak hamvukba”. Ez az indoklás egész véletlenül ismét jó okot ad arra, hogy miért „kényszerülhet” Magyar Péter esetleges kormánya meglépni olyan dolgokat, mint amilyeneket a kiszivárgott dokumentum vázol fel.

Emellett az olcsó orosz olajról való leválást is sürgetőnek és fontosnak értékeli a HVG. A lap megemlíti, hogy ez ugyan szerepel a Tisza szerintük hivatalos programjában, azonban nem azonnali intézkedésként. Az viszont már itt nem került szóba, hogy ez a leválás milyen árrobbanáshoz vezetne, miközben a kiszivárgott tiszás dokumentum láthatóan számol vele.

De a Mol privatizációjával kapcsolatban is felfedezhető egyfajta ködösítés, amelynek a konklúziója, hogy végül a privatizáció ugyan csökkentené egy bármilyen kormány mozgásterét, de a részvényesek jól járnának és ez „jó eséllyel az ország érdeke is lenne” véleményük szerint. Bár azt nem fejtették ki, hogy egy magáncég miért hozna a lakosság számára kedvező döntéseket magától, miközben így profittól esik el. Mindemellett az MVM privatizációját sem tartják meglepőnek.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamosenergia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.


add-square Kizsebelnék a magyarokat a tiszás energiapolitikai tervvel

Magyar Péter tanácsadója már hetekkel ezelőtt leleplezte a Tisza terveit

Kizsebelnék a magyarokat a tiszás energiapolitikai tervvel 18 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

