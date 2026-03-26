Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

Rendesen ránk rúgja az ajtót a Budapest Airport nyári menetrendje, de egyes járatok eltűnnek – ez vár az utazókra nyáron

A 2026-os szezon minden eddiginél erősebbnek ígérkezik: új kontinensek, vadonatúj légitársaságok és rekord fapados kínálat vár az utazókra. Bár a közel-keleti kiesések fékezhetik a teljes növekedést, a tendencia világos: Budapest egyre nagyobb szereplő a nemzetközi légi közlekedés térképén, és újra a világ kapuja lehet Közép-Európában.

2026. 03. 26. 7:32
Pár nap múlva új korszak kezdődik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A Budapest Airport 2026-os nyári menetrendje soha nem látott mértékű bővülést hoz – újra lesznek közvetlen amerikai járatok, új ázsiai légitársaságok érkeznek, és a fapadosverseny is csúcsra jár majd. A március 29-én életbe lépő nyári menetrend legnagyobb dobása az interkontinentális kapcsolatok visszatérése. Az American Airlines naponta repül majd Philadelphiába, az Air Canada pedig először indít közvetlen járatot Torontóba – ezzel új fejezet nyílik a magyar–kanadai légi összeköttetésben.

A hosszú távú forgalmat tovább erősíti az ötcsillagos dél-koreai Asiana Airlines, amely heti három Szöul-járattal lép a piacra, ráadásul ultramodern Airbus A350-essel. 

Emellett a német Condor Airlines napi három járattal, frankfurti csatlakozásokkal biztosít könnyebb elérést Észak-Amerika, Ázsia és Délkelet-Ázsia felé – hívta fel a figyelmet a Budflyer blog.

Az ázsiai kapcsolatok is szintet lépnek. Az Air China már napi szinten megjelenik Budapesten, hat Peking-járattal és egy heti Csungking-repüléssel. A China Southern is bővít, a téli kettő helyett heti három kantoni járattal. A két ország között megújított légiközlekedési megállapodás várhatóan további fejlesztéseket is hoz majd.

A Wizz és a Ryanair mindent belead

A diszkont-légitársaságok harca 2026-ban új szintre lép. A Wizz Air rekordmennyiségű, 13 új útvonalat jelentett be – többek között Zadar, Dubrovnik, Kefalónia, Ankara és Menorca is bekerült a kínálatba. A Ryanair sem marad le: új célállomásai között ott van Velence, Chania, Dubrovnik és Krakkó. Az új járatok főként a mediterrán nyárra koncentrálnak, de az északi kapcsolatok is erősödnek. 

A hagyományos légitársaságok is hozzányúlnak a menetrendhez: az El-Al, a SAS és a Swiss több járatot kínál majd, jobb csatlakozási lehetőségeket biztosítva az utasoknak Európa-szerte.

Az új interkontinentális kapcsolatok, a diszkontjáratok robusztus bővülése és az európai hálózat sűrítése együtt azt jelzik, hogy Budapest egyre fontosabb szereplővé válik a nemzetközi légi közlekedés térképén, és Magyarország vonzó idegenforgalmi célállomás az ide utazók számára a világban. Nem minden hír kedvező ugyanakkor: a Jazeera Airways idén nyáron nem tér vissza Budapestre, és a közel-keleti régió instabil helyzete miatt más járatok is szünetelhetnek. Ennek következtében a reptér elveszíthet bizonyos forgalmat – különösen az átszálló és cargo-szegmensben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

