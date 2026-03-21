Daniel Freund is a magyar jobboldalnak köszönheti, hogy nem a fronton van

Ma Európában csak a magyar jobboldal az, ami meg tudja gátolni, hogy eljöjjön a kontinensen az Apokalipszis – mondta el a Szabad Magyarokban az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában a mai CPAC Hungary-val kapcsolatban Szánthó Miklós, a központ főigazgatója, a CPAC Hungary főszervezője. Csak a magyar jobboldal győzelme tudja azt garantálni, legalább a magyar állampolgárok számára, de ahogy én nézem Daniel Freund (zöldpárti magyarellenes német európai parlamenti képviselő) is csak annak köszönheti, hogy nem Donbaszban csücsül egy lövészárokban, hogy a magyar jobboldal akadályozza a háború finanszírozására és a háború kiterjesztésére vonatkozó brüsszeli terveket – hangsúlyozta Szánthó Miklós.

A világ forrong körülöttünk, és ez a konstelláció, ami megvédhet bennünket, ezért fontos, hogy itt van Magyarországon a legnagyobb német párt vezetője, a legnagyobb osztrák párt vezetője, a cseh miniszterelnök, megszólal az amerikai elnök – mondta Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

Ma Magyarország vezetőjének fogadja a hívását Donald Trump, az orosz elnök, a kínai elnök, a közel-keleti legfontosabb arab államok vezetői és az Európai Uniónak is tagjai vagyunk. Nagyon más helyzetben vagyunk, mint az előző két világégés előtt, és garantálhatja hosszú távon is az ország biztonságát – fejtette ki.

Kijev, Zelenszkij ukrán elnök és a külügyminisztere, Szibiha többször elmondták teljesen nyilvánosan: új vezetést akarnak Magyarországon, mert a jelenlegi magyar kormány áll Ukrajna céljainak az útjában – hangsúlyozta Szánthó Miklós. Ezt nem Orbán Viktor, a Fidesz találta ki! Ehhez még hozzáteszem azt, hogy van a Tisza-applikáció, amit ukránok fejlesztettek. Ott van a Tiszának a pártszavazása, amelyen 60 százalék támogatta Ukrajna uniós tagságát, ott van a legnagyobb haverja Ukrajnából Magyar Péternek Tseber Roland, aki nagy valószínűséggel az ukrán titkosszolgálat ügynöke, ott van az ukrán zászló a tiszás felvonuláson, és ott van az, hogy Daniel Freund és Manfred Weber is elmondja, hogy igen, ők úgy tudják, hogy Magyar Péterék ukránpártiak, akkor miről beszélünk? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Voltam egy pár Békemeneten, de ez volt a legnagyobb – jegyezte meg Szalai Zoltán.

Azt láttam, hogy a teljes társadalmat lefedő embertömeg vonult ott, fiatalok sokan voltak, nagyon sok középkorú, és voltak idősek is. Voltak gimnazisták, egyetemisták, szakmunkások, minden társadalmi réteg képviseltette magát, jó arcú, jól öltözött emberek, akik azért vannak ott, mert egyetértenek azzal a céllal, amellyel a Békemenet szerveződött, ebben hisznek és ezért tenni akarnak – mondta a Mandiner főszerkesztője.

