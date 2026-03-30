Eladhatott egy házat egy idős asszony feje fölül a Tisza Párt jelölje

Eladott egy házat egy idős asszony feje fölül a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltje – állítja tulajdoni lapokra hivatkozva Leitner Szilárd. A független országgyűlési képviselőjelölt azt kéri a Tiszától, hogy vizsgálja felül az ügyet és szüntesse meg a közös munkát Ferenczi Gáborral, számolt be róla a Promenád 24.hu.

Leitner Szilárd független országgyűlési képviselőjelölt arról számolt be a közösségi médiában, hogy

egy adásvétel kapcsán Ferenczi Gábor, a Tisza Párt képviselőjelöltje ingatlanosként visszaélést követhetett el egy idős makói asszonnyal szemben.

Az asszony özveggyé vált, és ingatlanra lett volna szüksége. Ekkor kereste fel Ferenczi Gábort, hogy segítsen neki. Az asszonynak egy bizonyos összeg a rendelkezésére állt. Ferenczi Gábor 2019. november 8-án saját nevére megvásárolt egy ingatlant, míg az idős hölgy holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott a házra.

A gondok ezt követően kezdődtek. „2023. május 19-én Ferenczi Gábor értékesítette az ingatlant, annak ellenére, hogy az asszony még élt, tehát a feje fölül adta el azt” – jelentette ki Leitner.

A hölgyet 2023. június 5-én a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezték, ami azt jelentette, hogy nem léphetett fel. A gondnokság alá helyezés az ingatlan eladásának napján, 2023. május 19-én kezdődött meg

– ismertette a független jelölt, aki mindez alapján azt feltételezi, hogy az asszonyt átverték.

– Feltenném a kérdést Márki-Zay Péternek és a Tisza Pártnak, hogy ők egy ilyen embert jelölnek? Arról volt szó, hogy utánanéznek a jelölteknek, és hogy csak olyat jelölnek, aki nem érintett ilyen jellegű ügyekben. Feltételezem, hogy bűncselekmény történt – jelentette ki Leitner, aki hétfőn feljelentést tett a makói rendőrségen.

Leitner Szilárd az ügyben egy nyílt levelet küldött a Tisza Párt Facebook-oldalának, melyben azt írta: több, a környezetéből származó visszajelzés szerint a hölgy életében gyakran panaszkodott arra, hogy megtévesztették. Ezért arra kéri a párt vezetését, hogy vizsgálják ki az ügyet, haladéktalanul szüntessék meg a közös munkát Ferenczi Gáborral és egyértelműen határolódjanak el tőle.

Borítókép: A szóban forgó ingatlan (Forrás: Promenád24.hu)