Brutális erőszak: hónapokig fogva tartotta és kínozta az élettársát egy drogos férfi

Egy kapcsolat rövid idő alatt fordult át súlyos bántalmazássá, amikor egy férfi fokozatosan teljes ellenőrzést szerzett partnere felett. Az erőszak hónapokon keresztül tartott, a nő teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került – közölte az Origo.

Modern kori rabszolgaság: hónapokon át tartó erőszak

Erőszak: bezárta és ellenőrzése alatt tartotta

A vádirat szerint a férfi 2024 elején költözött össze a sértettel a Kisbéri járás területén. A kapcsolat hamar megromlott, a férfi viselkedése egyre agresszívabbá vált. Nyár közepétől már fizikailag is korlátozta a nő mozgását: a lakás nyílászáróit átalakította, így a sértett nem tudta elhagyni az ingatlant. Folyamatosan azzal fenyegette, hogy megöli, ha megpróbál megszökni.

Őszre a helyzet tovább súlyosbodott. A nő csak ott tartózkodhatott, ahol a férfi is jelen volt, telefonját elvette, így segítséget sem tudott kérni. A legalapvetőbb szükségleteit is megalázó körülmények között kellett elvégeznie, a bántalmazója teljes ellenőrzése alatt tartotta.

Rendszeres bántalmazás

A vádlott napi szinten bántalmazta a sértettet. Hajánál fogva rángatta, ütötte, fojtogatta, és különböző eszközökkel fenyegette. Egy alkalommal telefonkábellel ütötte meg, majd megpróbálta megfojtani. Máskor a földre kényszerítette, és a fejét többször megtaposta. A bántalmazások következtében a nő súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A kórházban tudott segítséget kérni

A történet 2024. szeptember 19-én vett fordulatot, amikor a férfi orvosi vizsgálatra ment, és magával vitte a sértettet. A nő ekkor a kórházban segítséget kért, ezzel véget vetve a hónapokon át tartó fogságának. Az ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség emelt vádat, a Tatabányai Törvényszék előtt folytatódik az eljárás.

