Rendkívüli

erőszakosélettársifogságügyészségkórházvádirat

Brutális erőszak: hónapokig fogva tartotta és kínozta az élettársát egy drogos férfi

Hosszú időn át tartó bezártság, fenyegetések és súlyos bántalmazás tárult fel egy büntetőügyben. Az erőszak a sértett teljes kiszolgáltatottságával és mozgásának korlátozásával párosult.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 17:50
Hónapokon át tartó erőszak megaláztatással és rabsággal volt vegyítve. Fotó: Illusztráció (İbrahim Halil Ölmez/Pexels)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy kapcsolat rövid idő alatt fordult át súlyos bántalmazássá, amikor egy férfi fokozatosan teljes ellenőrzést szerzett partnere felett. Az erőszak hónapokon keresztül tartott, a nő teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került – közölte az Origo.

Modern kori rabszolgaság: hónapokon át tartó erőszak
Fotó: Pexels

Erőszak: bezárta és ellenőrzése alatt tartotta

A vádirat szerint a férfi 2024 elején költözött össze a sértettel a Kisbéri járás területén. A kapcsolat hamar megromlott, a férfi viselkedése egyre agresszívabbá vált. Nyár közepétől már fizikailag is korlátozta a nő mozgását: a lakás nyílászáróit átalakította, így a sértett nem tudta elhagyni az ingatlant. Folyamatosan azzal fenyegette, hogy megöli, ha megpróbál megszökni.

Őszre a helyzet tovább súlyosbodott. A nő csak ott tartózkodhatott, ahol a férfi is jelen volt, telefonját elvette, így segítséget sem tudott kérni. A legalapvetőbb szükségleteit is megalázó körülmények között kellett elvégeznie, a bántalmazója teljes ellenőrzése alatt tartotta.

A vádlott napi szinten bántalmazta a sértettet. Hajánál fogva rángatta, ütötte, fojtogatta, és különböző eszközökkel fenyegette. Egy alkalommal telefonkábellel ütötte meg, majd megpróbálta megfojtani. Máskor a földre kényszerítette, és a fejét többször megtaposta. A bántalmazások következtében a nő súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A történet 2024. szeptember 19-én vett fordulatot, amikor a férfi orvosi vizsgálatra ment, és magával vitte a sértettet. A nő ekkor a kórházban segítséget kért, ezzel véget vetve a hónapokon át tartó fogságának. Az ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség emelt vádat, a Tatabányai Törvényszék előtt folytatódik az eljárás.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: İbrahim Halil Ölmez/Pexels) 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.