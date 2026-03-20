Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

„Feljelentést tettem a legújabb tiszás hazugságkampány miatt” – jelentette be a közösségi oldalán a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, mivel a közösségi médiában olyan felhívás terjed, amely arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre a Fideszre és a Mi Hazánkra adjanak le voksot.

„Ez hazugság!” – szögezte le a tárcavezető, és rámutatott: a hamis felhívás bűncselekménynek, választási csalásnak minősül.

– hívta fel a jelentette ki a miniszter. Hozzátette: a hasonló eseteket jelenteni kell, a terjesztői ellen feljelentést tenni. „A büntető törvénykönyv szerint aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezért aki hasonló felhívást lát, a Facebookon jelentse a jogsértő tartalmat, és tegyen feljelentést a bejegyzés terjesztői ellen” – kérte Gulyás Gergely.

Senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet! Csak a Fidesz–KDNP!

– közölte a kancelláriaminiszter.

Mint arról beszámoltunk, a Tűzfalcsoport leplezte le az átverést, hogy a tiszások, akár bűncselekmény árán is, álhírt terjesztve a Fideszre szavazókat megtévesztve érvénytelen szavazásra buzdítanak, és azt tanácsolják, hogy a választók ugyanazon a szavazólapon jelöljék meg a Fidesz–KDNP-t és a Mi Hazánkat is.