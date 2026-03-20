Rendkívüli

Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

tiszásfeljelentésVálasztás 2026büntető törvénykönyvgulyás gergelyfelhívás

Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

Megtévesztő felhívás terjed a közösségi médiában, amely érvénytelen voksolásra buzdít, mondván, a listás szavazólapon a Fideszre és a Mi Hazánkra egyszerre kell ikszelni, mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem. Gulyás Gergely a közösségi oldalán jelezte, hogy a legújabb tiszás hazugságkampány miatt feljelentést tett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 13:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Feljelentést tettem a legújabb tiszás hazugságkampány miatt” – jelentette be a közösségi oldalán a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, mivel a közösségi médiában olyan felhívás terjed, amely arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre a Fideszre és a Mi Hazánkra adjanak le voksot.

 

„Ez hazugság!” – szögezte le a tárcavezető, és rámutatott: a hamis felhívás bűncselekménynek, választási csalásnak minősül.

Ez valójában érvénytelen szavazat, az erre való felhívás bűncselekmény, választási csalás

– hívta fel a jelentette ki a miniszter. Hozzátette: a hasonló eseteket jelenteni kell, a terjesztői ellen feljelentést tenni. „A büntető törvénykönyv szerint aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezért aki hasonló felhívást lát, a Facebookon jelentse a jogsértő tartalmat, és tegyen feljelentést a bejegyzés terjesztői ellen” – kérte Gulyás Gergely.

Senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet! Csak a Fidesz–KDNP!

– közölte a kancelláriaminiszter.

Mint arról beszámoltunk, a Tűzfalcsoport leplezte le az átverést, hogy a tiszások, akár bűncselekmény árán is, álhírt terjesztve a Fideszre szavazókat megtévesztve érvénytelen szavazásra buzdítanak, és azt tanácsolják, hogy a választók ugyanazon a szavazólapon jelöljék meg a Fidesz–KDNP-t és a Mi Hazánkat is.

 

Borítókép: Megtévesztő felhívás terjed az interneten (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu