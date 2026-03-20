Barátságtalan hétvége elé nézünk, jól jön a B-terv, ha kirándulni készültünk volna + videó

A napsütés mellett újra erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, ismét nagy területen lehet számítani erősen felhős időszakokra – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Pénteki időjárás (Forrás: HungaroMet)

Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül.

A csúcsérték többnyire 12 és 15 fok között valószínű,

de a naposabb északnyugati tájakon ennél kissé melegebb is lehet. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap már szükség lesz az esernyőre

Szombaton eleinte borongós idő lesz, majd kelet felől csökken a felhőzet. Eső, zápor főleg a Dunántúlon alakulhat ki. Élénk marad az északkeleti szél. A hőmérséklet 13 fok körül mozog.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, délen és nyugaton több felhővel, és zápor is főleg itt fordulhat elő. A levegő 14–15 fok köré melegedhet.

Hétfőn is marad a változóan felhős idő elszórt záporokkal. A légmozgás gyenge marad. Napközben 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden részben napos idő ígérkezik, csak elvétve lehet csapadék. A szél gyenge lesz. A hőmérséklet 15–16 fok köré emelkedik – írja a Köpönyeg.

Az időjárásról a Magyar Nemzet tematikus oldalán talál részleteket.