Kiszivárogtak a Medián valódi számai: ők is kényelmes fideszes többségre számítanak

– Szerdán a Medián ismét hamisított számokat készül kihozni. Ezúttal kamu választókerületi előrejelzéseket fognak publikálni. De hozzám ezúttal is eljutottak a Medián valódi számai. Azok a számok, amelyekről a Tisza kampányfőnöke zárt ajtók mögött beszélni szokott. Szóval mielőtt Hann Endre újból megtévesztené a közvéleményt, bemutatom a Medián hozzánk kiszivárgott valódi becslését – jelentette ki Deák Dániel.

Kiemelte:

A Medián 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol. És még ők is csak 36 körzetet jósolnak a Tiszának. További egy körzetet számolnak egyéb jelöltnek, és a maradék 11 körzetet vélik bizonytalannak. Tehát a Medián valódi belső mérései egy kényelmes Fidesz-többséget jeleznek előre a parlamentben.

Mint ismert, nem ez az első eset, hogy Deák Dánielhez kiszivárognak a Medián közvélemény-kutatásainak valódi eredményei. Mint kiderült, akkor az elemző megszerezte a Hann Endre vezette Medián közvélemény-kutató januári valódi méréseit. A leleplező videóban elhangzott, hogy

a Medián az előző hónapban nem a valódi méréseit publikálta, hanem azokat meghamisította.

Deák felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza negyven, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna, akkor

a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt.

Az elemző arra is rámutatott, ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta. Deák emlékeztetett, hogy a Medián-kutatások a Tisza párt fő kampányeszközei a többi ellenzéki párttal szemben. – Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába. Ez bizony csalás! – szögezte le a szakértő.