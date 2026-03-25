Rendkívüli

lakótelepKecskemétbaleset

Kizuhant a negyedikről egy másfél éves gyermek, csodával határos módon túlélte + videó

Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia Kecskeméten. Múlt héten Széchenyivárosban a negyedik emeletről kizuhant egy másfél éves kisgyermek. Az édesanyjának fel sem tűnt az eset, egy takarító talált rá a síró gyermekre – írja a Baon.hu.

Forrás: baon.hu2026. 03. 25. 13:04
mentőautó
illusztráció Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kecskeméten, a negyedik emeletről kizuhant egy 18 hónapos kisgyermek Széchenyivárosban múlt héten. A gyermeket egy takarító fedezte fel a fűben, az édesanyjának fel sem tűnt, hogy kizuhant gyermeke a panel ablakából. Őt a takarító értesítette az esetről – számol be a Baon.hu. A Tények információi szerint a 

négy emeletnyi, csaknem húszméteres magasságból kizuhant gyermeknek az épület alján található műanyag perem menthette meg az életét.

A párkányburkolat fogta fel a kisfiú zuhanását, az íves alakzat pedig megdobhatta a testét, a gyermek így átrepült a betonjárda felett, és a fűbe esett, ahol rátalált a takarító. Ő azonnal mentőt hívott a síró kisfiúhoz, majd az anyát is értesítette. A szomszédok állítása szerint a gyermek kiságya a nyitott ablak alatt volt, ahonnan a másfél éves gyermek felmászhatott az ablakba. A 18 hónapos gyermeken elsőre nem látszódtak komolyabb sérülések.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tények riportjában elmondta: a kisgyermek zúzódásokat, sebeket szerzett, de komolyabb sérülést az első vizsgálat alapján nem találtak, mindenesetre a baleseti mechanizmus miatt súlyos sérültként kezelték, teljes teströgzítés, oxigénadás mellett szállították a sürgősségi osztályra. Később a kórházban kiderült, hogy a másfél éves gyermek tüdeje zúzódott, illetve megsérült a lépe, és eltört a combcsontja is.

További részleteket ide kattintva olvashatnak.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat )

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu