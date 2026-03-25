Kizuhant a negyedikről egy másfél éves gyermek, csodával határos módon túlélte + videó

Kecskeméten, a negyedik emeletről kizuhant egy 18 hónapos kisgyermek Széchenyivárosban múlt héten. A gyermeket egy takarító fedezte fel a fűben, az édesanyjának fel sem tűnt, hogy kizuhant gyermeke a panel ablakából. Őt a takarító értesítette az esetről – számol be a Baon.hu. A Tények információi szerint a

négy emeletnyi, csaknem húszméteres magasságból kizuhant gyermeknek az épület alján található műanyag perem menthette meg az életét.

A párkányburkolat fogta fel a kisfiú zuhanását, az íves alakzat pedig megdobhatta a testét, a gyermek így átrepült a betonjárda felett, és a fűbe esett, ahol rátalált a takarító. Ő azonnal mentőt hívott a síró kisfiúhoz, majd az anyát is értesítette. A szomszédok állítása szerint a gyermek kiságya a nyitott ablak alatt volt, ahonnan a másfél éves gyermek felmászhatott az ablakba. A 18 hónapos gyermeken elsőre nem látszódtak komolyabb sérülések.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tények riportjában elmondta: a kisgyermek zúzódásokat, sebeket szerzett, de komolyabb sérülést az első vizsgálat alapján nem találtak, mindenesetre a baleseti mechanizmus miatt súlyos sérültként kezelték, teljes teströgzítés, oxigénadás mellett szállították a sürgősségi osztályra. Később a kórházban kiderült, hogy a másfél éves gyermek tüdeje zúzódott, illetve megsérült a lépe, és eltört a combcsontja is.

