Kocsis Máté: Megsemmisült a Tisza által épített titkosszolgálati hazugság

A tiszás informatikus bevallotta: idegen kémek szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. Nem mi mondjuk, ő maga – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője megdöbbentőnek nevezte, hogy Magyarország ellen összehangolt ukrán titkosszolgálati műveleteket indítsanak, de hogy ebben egy magyar párt közreműködjön, és vállvetve a baloldali sajtóval folyamatosan félrevezesse a közvéleményt, az szerinte egyedülálló.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Illyés Tibor

– Ami pedig Szabó Bence százados urat illeti, akiből épp nemzeti hőst és eurómilliomost készülnek faragni: mégiscsak mondania kellene valamit a lelepleződése kapcsán – írta Kocsis Máté. Hozzátette, nem állítja, hogy a Szabó Bence tudta, mit tesz, amikor „politikai szimpátiája érzelmileg elragadta, és megszegve a hivatali esküjét, bűncselekményt megvalósítva felfedett és ellehetetlenített egy titkosszolgálati kémelhárító akciót”.

Talán ezért is kellett volna rendőrként, és nem politikai aktivistaként viselkedni, mert egy kritikus nemzetközi helyzetben így felfoghatatlan károkat okozott a hazájának, és akarva vagy akaratlanul, de az idegen szolgálatok ellenséges tevékenységét segítette politikai aktivizmusával és meggondolatlanságával

– vélekedett Kocsis Máté. Szerinte ha még nem nyomta el teljesen Szabó Bence igazságérzetét a hazai ügynöksajtó simogatása, illene megszólalnia, és bocsánatot kérnie mindazon kollégáitól, akiknek a munkáját semmivé tette, és amiért inkább volt tiszás, mint rendőr, a hazája rovására.

A frakcióvezető szerint így hangzanak az érzelemmentes és tiszás hazugságok nélküli tények:

A kormányt folyamatosan támadó Direkt36-os „újságíróról”, bizonyos Panyi Szabolcsról kiderült, hogy külföldi titkosszolgálatoknak információkat adott át a magyar kormány tagjairól, és tudott a külügyminiszter külföldi, jogellenes lehallgatásáról. – Nem mi mondjuk, hanem ő maga mondta el egy hangfelvételen. Azzal is hencegett, hogy ha a tiszás Orbán Anita Szijjártó Péter helyére kerül, ő dönthet arról – mármint Panyi Szabolcs –, hogy ki kaphat a külügyben állást és ki nem, sőt hozzátette, bizalmas állami iratokhoz is hozzáfér majd. Kocsis Máté azt írta, mindenki döntse el, jó-e Magyarországnak, ha egy külföldi kémekkel együttműködő személy ráláthat majd az állam titkaira.

Ezt a botrányt kellett gyorsan elfednie a liberális sajtónak, így műsorra tűzték a Tisza Párt által már korábban előkészített Szabó Bence egykori rendőr történetét, amire Magyar Péter már hónapokkal ezelőtt is utalgatott. A Tisza elnöke 2024 nyara óta tisztában volt azzal, hogy az ukrán titkosszolgálatok részt vesznek pártja építésében, több ízben a segítségüket is elfogadta. Például Tseber Roland Ivanovicstól a kapcsolatépítés terén, vagy a finanszírozásban, illetve az elhíresült, kiszivárgott Tiszavilág applikáció kapcsán

– hangsúlyozta Kocsis Máté.