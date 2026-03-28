Kocsis Máté: Megsemmisült a Tisza által épített titkosszolgálati hazugság

De hogyan tovább? – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője.

2026. 03. 28. 17:26
A tiszás informatikus bevallotta: idegen kémek szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. Nem mi mondjuk, ő maga – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője megdöbbentőnek nevezte, hogy Magyarország ellen összehangolt ukrán titkosszolgálati műveleteket indítsanak, de hogy ebben egy magyar párt közreműködjön, és vállvetve a baloldali sajtóval folyamatosan félrevezesse a közvéleményt, az szerinte egyedülálló.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője

– Ami pedig Szabó Bence százados urat illeti, akiből épp nemzeti hőst és eurómilliomost készülnek faragni: mégiscsak mondania kellene valamit a lelepleződése kapcsán – írta Kocsis Máté. Hozzátette, nem állítja, hogy a Szabó Bence tudta, mit tesz, amikor „politikai szimpátiája érzelmileg elragadta, és megszegve a hivatali esküjét, bűncselekményt megvalósítva felfedett és ellehetetlenített egy titkosszolgálati kémelhárító akciót”.

Talán ezért is kellett volna rendőrként, és nem politikai aktivistaként viselkedni, mert egy kritikus nemzetközi helyzetben így felfoghatatlan károkat okozott a hazájának, és akarva vagy akaratlanul, de az idegen szolgálatok ellenséges tevékenységét segítette politikai aktivizmusával és meggondolatlanságával

– vélekedett Kocsis Máté. Szerinte ha még nem nyomta el teljesen Szabó Bence igazságérzetét a hazai ügynöksajtó simogatása, illene megszólalnia, és bocsánatot kérnie mindazon kollégáitól, akiknek a munkáját semmivé tette, és amiért inkább volt tiszás, mint rendőr, a hazája rovására.

A frakcióvezető szerint így hangzanak az érzelemmentes és tiszás hazugságok nélküli tények:

A kormányt folyamatosan támadó Direkt36-os „újságíróról”, bizonyos Panyi Szabolcsról kiderült, hogy külföldi titkosszolgálatoknak információkat adott át a magyar kormány tagjairól, és tudott a külügyminiszter külföldi, jogellenes lehallgatásáról. – Nem mi mondjuk, hanem ő maga mondta el egy hangfelvételen. Azzal is hencegett, hogy ha a tiszás Orbán Anita Szijjártó Péter helyére kerül, ő dönthet arról – mármint Panyi Szabolcs –, hogy ki kaphat a külügyben állást és ki nem, sőt hozzátette, bizalmas állami iratokhoz is hozzáfér majd. Kocsis Máté azt írta, mindenki döntse el, jó-e Magyarországnak, ha egy külföldi kémekkel együttműködő személy ráláthat majd az állam titkaira.

Ezt a botrányt kellett gyorsan elfednie a liberális sajtónak, így műsorra tűzték a Tisza Párt által már korábban előkészített Szabó Bence egykori rendőr történetét, amire Magyar Péter már hónapokkal ezelőtt is utalgatott. A Tisza elnöke 2024 nyara óta tisztában volt azzal, hogy az ukrán titkosszolgálatok részt vesznek pártja építésében, több ízben a segítségüket is elfogadta. Például Tseber Roland Ivanovicstól a kapcsolatépítés terén, vagy a finanszírozásban, illetve az elhíresült, kiszivárgott Tiszavilág applikáció kapcsán 

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Szerinte amikor 2025-ben Magyar Péter – minden bizonnyal Szabó Bencétől – értesült az ukrán tiszás kémek elleni műveletről, mentette a menthetőt, és legyártották az ellentétes történetet, miszerint nem is az ukránok ellen dolgoznak a magyar kémelhárítók, hanem a Tisza Párt ellen. Kocsis úgy véli, ennek a történetnek állította középpontjába Szabó Bencét, mint aki leleplezte az ellenük irányuló akciót. 

Akkor is hazugság volt, amikor kitalálták, és most is az

– közölte a frakcióvezető. Azt ugyanakkor elismerte, Magyar Péter terve annyiban bejött, hogy mára a baloldali sajtó segítségével sikerült az ország fele előtt áldozatot csinálniuk az elkövetőkből, azaz az informatikusokból. Hangsúlyozta, az ukránok által kiképzett informatikusok már jóval a Tisza Párt létezése előtt a kémelhárítók látókörébe kerültek, tehát nagyon jó lett volna, ha Szabó Bence a kémelhárító akciót nem fedi fel, és nem lehetetleníti el. 

Nos, ebben az ügyben robbant ma bombaként az a hangfelvétel, ami megsemmisíti a Tisza és a liberális sajtó történetét. Maga az egyik érintett meséli el, hogy igen, beszervezhették azok a bizonyos külföldi titkosszolgálatok, és felkészítették egy későbbi akcióra

– emlékeztetett Kocsis Máté a kormány Youtube-csatornáján közzétett videofelvételre. Hozzátette, a Tisza Pártot átszövik a külföldi titkosszolgálati emberek, közben a párt vezetéséről sorra kerülnek elő azok a felvételek, amelyeket egymásról készítettek, és amelyek világossá teszik, hogy nemcsak másokat, de egymást is végig lehallgatták és zsarolták. Ráadásul a párt elnöke és alelnöke is – épp a felvételek nyomán – drogbotrányba keveredett, amit a liberális propaganda szinte beleőszülve próbál elhallgatni. 

A történetben ez csak azért fontos, mert az ilyesfajta drogbotrányok teremtenek alkalmat a idegen titkosszolgálatok számára, hogy zsarolni és fogni tudjanak magyar politikusokat. Erre próbált utalni a miniszterelnök is a drogbotrány kirobbanása után Esztergomban

– jelentette ki Kocsis Máté, aki feltette a kérdést: Mi maradt lehetőségként az ellenérdekű kémeknek, és magyarországi informátoraiknak? 

A fracióvezetőő meg is válaszolta: zavarkeltés. Hergeléssel, uszítással, gyűlöletkommunikációval, akár hamis várakozásokat keltő közvélemény-kutatásokkal polgárháborús állapotok előidézése, akár a választások előtt, akár utána. Nem véletlenül kezdte el a baloldali sajtó egy része használni ezt a szót: polgárháború. Szokja csak mindenki - gondolják. 

Egy magyar Majdant szeretnének. Vért és általa hatalmat

– írta, majd hozzátette: Mi meg békét. Még 15 nap.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
