Külföldi trollhadsereg árasztotta el a kormány oldalát, miután kiderült, hogy tényleg beszervezték a Tisza informatikusát + videó

Szombaton a kormány hivatalos YouTube-oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

A magyar belpolitika után hirtelen érdeklődő külföldi profilok (Forrás: Facebook)

Ezt követően érdekes jelenségre figyelhettünk fel a kormány közösségi oldalán az ominózus videó alatt, mivel

olyan egzotikus hangzású nevek, mint Gravis Masika vagy Betty Esumobi, hirtelen és tömegesen kezdtek el „érdeklődni” a magyar belpolitika iránt, főként nevető emojikkal reagálva a tartalmakra.

Ez a hirtelen jött nemzetközi figyelem meglehetősen életszerűtlennek tűnik, és inkább emlékeztet egy szervezett trollhadsereg vagy vásárolt botok tevékenységére, mintsem valódi választói véleménynyilvánításra – számolt be róla a Mandiner